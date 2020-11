NICE Systems, leader mondial de solutions d’enregistrement numérique multimédia, d’applications et de services associés pour la gestion des interactions professionnelles, annonce sa collaboration avec IBM visant à capitaliser sur des opportunités commerciales globales. Les deux sociétés joindront leurs forces dans les domaines de la surveillance vidéo numérique ainsi que des applications de voix sur IP pour les centres de contact, les transactions financières et les centres de télésurveillance.

Partie intégrante de l’accord, NICE est désormais un partenaire commercial Avancé d’IBM (« IBM Advanced Partner » - ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme IBM PartnerWorld for Developers Program, le programme mondial de partenariats IBM destiné aux éditeurs de logiciels indépendants, qui développent des solutions intégrant les technologies IBM).

IBM et NICE fourniront des solutions intégrant de façon transparente les serveurs IBM, ses produits middleware et de stockage, avec les plate-formes NICE d’enregistrement audio et vidéo et les applications enrichies de NICE telles que l’analyse de contenu.

Récemment, NICE et IBM ont signé leurs premiers contrats commerciaux pour des solutions d’enregistrement audio et de VoIP. Celles-ci ont été déployées pour la mise en conformité de sociétés européennes de services financiers, actives dans les secteurs bancaires et les transactions multi-sites. Les solutions ont été conçues pour fournir aux succursales distantes et aux salles de marché travaillant en réseau des capacités d’enregistrement centralisées. Facteur clé du succès : l’association des fonctionnalités des produits NICE avec les services IBM de développement et d’intégration de solutions réseau pour les environnements business critiques.

Par ailleurs, IBM et NICE fournissent des solutions intégrées de vidéo-surveillance numérique intelligente pour l’optimisation de la sécurité et de la gestion des affaires.

Pour Gabi Tal, Manager de l’entité GTU (Global Technology Unit) d’IBM, « Collaborer avec des fournisseurs d’applications leaders sur leurs marchés tels que NICE est un élément essentiel de la stratégie des solutions numériques multimédia d’IBM. Le leadership de NICE dans cette industrie, sa présence globale, sa supériorité technologique et son importante base installée généreront de nouvelles opportunités commerciales dans des domaines majeurs pour IBM ». L’entité GTU d’IBM, basé à Petah Tikva, Israël, a pour objectif de promouvoir les affaires avec des sociétés de technologie israéliennes. La mission du GTU consiste à identifier une nouvelle génération de partenaires IBM dont les solutions innovantes incorporent des produits et services IBM, garantissant ainsi une réelle proposition de valeur pour IBM et son partenaire dans le cadre d’initiatives commerciales conjointes.

Les services IBM de consulting et d’intégration de systèmes de vidéo-surveillance numérique représentent un excellent complément aux applications NICE d’enregistrement vidéo numérique, d’analyse vidéo et de gestion pro-active de la sécurité.

Pour NICE, le remplacement des anciens systèmes analogiques basés sur des cassettes par des solutions numériques supportées par des réseaux IP représente un fort potentiel de croissance, de même, l’intérêt toujours plus important pour relier les applications de sécurité, basées sur l’analyse de contenu vidéo, à l’optimisation des processus commerciaux et des opérations.

Il y a peu, NICE a installé un système de vidéo-surveillance numérique au centre de démonstrations IBM EMEA de La Gaude, en France. Cette installation permettra notamment à IBM de faire, auprès ses clients, la démonstration des capacités de vidéo numérique de dernière génération qui constituent l’une des briques de l’offre multimédia numérique d’IBM.

Koby Huberman, Corporate VP Business Development and Strategic Alliances de NICE explique : « Nous travaillons en étroite collaboration avec IBM sur un grand nombre d’opportunités dans les secteurs bancaires et aéroportuaires, à la fois pour des applications de vidéo-surveillance et d’enregistrement de VoIP. Nous nous sommes engagés à développer un partenariat stratégique global, solide, sur le long terme, décliné autour de multiples opportunités. Les relations telles que celles qui existent avec IBM, seront déterminantes afin de transformer notre vision en une réalité.»

