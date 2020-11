Dans le cadre des missions actuellement en cours au Sri Lanka et en Indonésie, nous vous apportons ci-dessous quelques précisions sur leur déroulement. Bon nombre d’architectes français et européens membres de l’association ou non, ont manifesté leur souhait d'aider l'ONG dans les missions engagées dans ces pays. Cette réactivité de la profession est non seulement à souligner, mais à encourager et surtout à féliciter ...

A ce jour, et sur chacun des pays, ont été dépêché sur le terrain :

Au Sri Lanka : 5 architectes français en relais sur 1 mois et demi dont le dernier est parti cette semaine pour Colombo.

Composition des équipes : 1 membre du Conseil d’Administration pour la coordination de la mission, 2 membres des architectes de l’urgence ayant déjà participé à des missions antérieures d’évaluation et de mise en sécurité sur d’autres pays, 2 architectes recrutés parmi les CV qui ont été transmis depuis la catastrophe.

La 1ère phase au Sri Lanka a consisté en l’évaluation des zones affectées par le Tsunami, la rencontre des différents acteurs locaux (institutions gouvernementales, institutions professionnelles, ONG, Nations Unies, Universités…) qui seront investis dans la phase de reconstruction, et l’élaboration d’une première proposition d’assistance à la reconstruction ayant pour objectif de redonner à une ou plusieurs communautés villageoises un territoire, un habitat, et des moyens économiques durables.

En Indonésie : 6 architectes français ont pu se rendre à Sumatra depuis 1 mois et demi.

Composition des équipes : 1 membre du Conseil d’administration, 2 architectes membres de l’association ayant déjà une expérience notamment en matière de mise en sécurité des constructions, 3 architectes nouvellement recrutés dans les CV qui ont été adressés depuis la catastrophe dont une étudiante en architecture en tant qu’assistante.

De plus, 70 architectes et étudiants indonésiens ont participé activement au repérage et à l’évaluation de toutes les zones sinistrées du nord de Sumatra appuyés par 4 assistantes.

Pour l’Indonésie, au delà de la phase d’évaluation très précise qui s’est déroulée sur une quinzaine de jours avec l’assistance des confrères locaux, une importante mission de mise en sécurité des équipements publics a été organisée sur Banda Aceh et sur demande du Gouverneur de cette région.

Pour chacune des missions, les équipes sur place travaillent maintenant à la localisation des territoires (villages ou districts) sur lesquels ils pourront intervenir dans le cadre d’un programme de reconstruction global avec l’appui des autorités locales, la population elle-même et la collaboration de nos confrères locaux.

Au Sri Lanka, l'intervention dans le cadre de la reconstruction s’orientent sur plusieurs villages dans différentes régions afin de répondre à la diversité culturelle de ce pays. Un partenariat a été établi avec Sri Lanka Solidarity (association à l’initiative d’un expatrié Philippe Fabry et relayée en France par d’autres et par France Culture) et l’Institut des Architectes Sri Lankais.

Des visites avec les autorités Sri Lankaises ont eu lieu sur des sites potentiels de reconstruction et le travail est déjà bien engagé avec l’Ambassade de France et les services du 1er ministre sri lankais pour aboutir à court terme à la réalisation de ces projets.

En Indonésie , les équipes s’orientent sur une proposition d’assistance à la reconstruction sur la région de Sigli (Nord Est de la région d’Aceh au nord de Sumatra) et plus précisément sur 3 villages de ce district. Un programme de reconstruction comprenant la remise en état de l’outil économique local a été lancé avec la reconstruction de plus de 500 maisons de pêcheurs ainsi que d’une mini-infrastructure portuaire (avec reconstruction des bassins d’élevage de poissons, d’une criée au poisson et des bâtiments ateliers), la reconstruction d’une route, d’un collège et de deux écoles primaires, d’un dispensaire et d’une école pour adulte.

Le Maire, le chef de canton et les chefs de villages ont donné leur accord de principe et l'association devrait pouvoir ouvrir un bureau localement très vite. Ces propositions devraient être rapidement présentées pour leur agrément aux différents bailleurs (Régions Ile de France, Fondation de France, …) ayant manifesté le souhait de soutenir les projets concrets en faveur des communautés villageoises dans ces pays.

