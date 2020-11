" La Villette numérique " se déroule du 21 septembre au 3 octobre à la cité des Sciences de la Villette à Paris. A l'occasion de cette deuxième biennale numérique, des expositions et ateliers sont organisés pour comprendre l'influence du numérique dans les différents domaines de la création, comme la danse, l'architecture, le théâtre, la musique et bien d'autres. Numéricités : comment se construit la ville à l'ère du numérique ?

Une exposition-atelier aborde le thème de la construction de la ville et de l'habitat à l'ère numérique.

A l'image d'une agence d'architecture, Numéricités invite à découvrir comment la création numérique peut contribuer à une meilleure prise en compte de l'homme dans la construction de la ville et de l'habitat. Des étudiants en architecture, encadrés par des architectes urbanistes travaillent sur trois sites urbains en difficulté :

logements à Shangai,

favela à Rio et

cité du nord-est de Paris.

Lieu de création d'une œuvre collective en temps réel, Numéricités montre aussi les possibilités offertes par le numérique : navigation en 3D, travail en réseau, interactivité, etc. Des rencontres réunissent les architectes et des artistes, cinéastes, philosophes, autour des transformations des zones en crise et de l'urbanisation.

AutoCAD Revit Series, pour mieux appréhender les possibilités du numérique

Dans ce contexte, Autodesk fournit 50 Licences Autodesk AutoCAD Revit Series pour aider les étudiants en architecture et les autres participants à cet atelier à mieux comprendre les possibilités et les apports de la conception assistée par ordinateur (CAO) et de la 3D dans les projets architecturaux d'aujourd'hui. A travers sa technologie de modélisation de données architecturales et ses outils de collaboration, AutoCAD Revit Series facilite la gestion et le partage des données durant tout le cycle de vie d'un projet.

AutoCAD Revit Series est la solution idéale pour les architectes et architectes d'intérieur. Cette suite associe AutoCAD (qui compte 6 millions d'utilisateurs), à la technologie de modélisation des données architecturales paramétriques innovantes d'Autodesk Revit, intégration qui améliore la coordination des documents et la communication des projets architecturaux.

