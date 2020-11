Le développement des entreprises se réalise déjà à plus de 80% dans les parcs d'activités économiques en zones urbaines, et à 60% pour les zones rurales.

Mais les parcs ne sont pas que des zones de développement économique et d'emploi.

Ils sont aussi des lieux de travail et de vie pour les chefs d'entreprises et leurs salariés, ainsi que pour les intervenants ponctuels comme les transporteurs, la maintenance ou le BTP. C'est sur thème que c'est déroulé le colloque CRAM RHONE-ALPES, le 19 octobre à Saint Maurice de Beynost

Beaucoup de parcs anciens ont oublié cette dimension humaine. Les exigences élémentaires des utilisateurs, comme la sécurité, n'ont pas été prises en compte, ni ce qui contribue à la qualité de vie au travail. Pourtant, quand on vit bien dans un parc d'activités, on vit encore mieux dans son entreprise !

Une double dimension pour la prévention

La prévention des risques professionnels est un enjeu pour les salariés et pour la société, un facteur de qualité et de performance pour les entreprises. Sur un parc, de nombreuses activités s'entrecroisent et multiplient les contraintes et les risques.

La prévention doit prendre en compte à la fois les problématiques qui concernent le parc (risque lié à la circulation routière, conditions de travail des chauffeurs routiers, sécurité des personnes intervenant sur les chantiers de maintenance, d'aménagement et d'entretien du parc, conditions collectives de vie du parc) et les problématiques qui concernent les entreprises (la sécurité et les conditions de travail de leur personnel).

La création d'un parc est un enjeu politique, social et économique

Il s'agit, pour les collectivités locales, de permettre à des entreprises de s'installer pour créer de l'activité et des emplois. Le parc doit contribuer à la performance de l'entreprise et à son développement, de manière durable. Pour rester performant dans le temps, le parc doit vivre, savoir s'adapter et répondre aux nouveaux besoins, donc être géré.

Les points clés pour un parc et des entreprises performantes

Un territoire durablement propice aux activités économiques.

La superficie, la géologie du site, les accès, les aspects techniques, le bassin d'emploi sont autant de facteurs à prendre en compte lors de la création d'un parc d'activités.

Des infrastructures fonctionnelles, évolutives, sûres, faciles à maintenir.

Le parc doit vivre dans son territoire, être facilement accessible. L'aménageur veillera aux moyens de desserte, à la conception de circulations sûres et évolutives à l'intérieur du parc, aux aires d'accueil et de stationnement…

Le parc doit aussi s'intégrer dans son environnement. Le gestionnaire veillera au bon fonctionnement des réseaux de distribution, des réseaux de collecte et de traitement des effluents, à l'entretien des espaces verts et des équipements publics…

Des services, pour aménager et maintenir le parc, pour améliorer la performance des entreprises et pour faciliter la vie des personnes qui travaillent sur le parc.

Les exigences des utilisateurs, la complexité croissante des réglementations concernant les implantations industrielles, la concurrence entre les offres foncières rendent l'offre de services indispensable pour attirer de nouvelles entreprises.

Les entreprises sont de plus en plus mobiles. Leur implantation n'étant plus définitive, elles doivent, à tout moment, pouvoir évaluer favorablement leurs choix de localisation. Leur interpénétration avec leur territoire est un facteur important de fidélité.

Une démarche cohérente pour créer ou requalifier, puis pour gérer et animer le parc.

Le choix d'une nouvelle implantation est un tournant stratégique pour une entreprise. Le transfert de l'activité représente un investissement financier et humain considérable.

Le chef d'entreprise n'a pas d'expérience dans la conduite de projet, il ne sait pas "comment s'y prendre". Le temps lui manque pour gérer à la fois le quotidien et le projet.

Le colloque Arch'Enge, pour optimiser la concertation entre les acteurs participant à la gestion des Parcs:

Depuis 10 ans, la CRAM Rhône-Alpes encourage la concertation en amont des projets d'entreprises afin d'intégrer la prévention et la qualité de vie au travail dès la conception des locaux.

Cette initiative a donné naissance au Club Arch'Enge, un réseau qui compte aujourd'hui 600 membres et auquel s'est associé un réseau d'environ 100 concepteurs, aménageurs de zones. Le Club Arch'Enge réunit les professionnels de la prévention : architectes, programmistes, bureaux d'études, bureaux d'ingénierie, entreprises de construction, maîtres d'ouvrage, industriels exploitants et fabricants de produits et systèmes.

Le Service Prévention de la CRAM Rhône-Alpes assiste les entreprises dans la conception de leurs locaux, et en particulier lors de la phase de programmation, afin d'intégrer de façon optimale la sécurité et le confort au travail.

Plus récentes, ses interventions au niveau des parcs insistent sur la prise en compte de la dimension humaine dans la conception des infrastructures et des services. Elles résultent du partenariat établi avec les collectivités, aménageurs, développeurs, gestionnaires, intéressés par un développement qualitatif et durable des parcs et de leurs entreprises.



Le Service Prévention de la CRAM Rhône-Alpes est à votre disposition. Un seul numéro de téléphone : 04 72 91 96 96