La FIAC, qui fait partie des doyennes des foires d'art contemporain, avec Art Cologne (37 éditions) et Art Basel (35), doit affronter la concurrence de nouvelles venues comme Frieze Art à Londres ou Miami Art Basel. Depuis qu'elle n'est plus au Grand Palais, qui doit encore être réaménagé après restauration, la FIAC n'a jamais retrouvé la fréquentation des années fastes (150.000). Elle s'est donc offert un lifting pour sa 31e édition, et espère attirer au moins 80.000 visiteurs, contre 72.000 l'an dernier.

Et, entre autres nouveautés, la 31e FIAC, sous la direction artistique de la galeriste Jennifer Flay, s'ouvre au design et aux très jeunes galeries et traite les collectionneurs en VIP. 1300 artistes sont cette année à la Foire internationale d'art contemporain de Paris, contre 1000 en 2003, 214 galeries contre 175, sur un espace plus vaste.

"La très grande floraison de jeunes galeries à laquelle on assiste dans le monde, et qui ont formé un réseau entre elles, devrait redynamiser la FIAC, estime Jennifer Flay, même s'il faut compter plutôt trois années qu'une".

La Fiac 2004 rassemblera donc, 214 galeries présentant un panorama de la création moderne et contemporaine internationale, dont près de la moitié sont étrangères, dont 18 italiennes, 14 belges et 13 états-uniennes. 24 pays sont représentés au total.

Nouveaux espaces, halls 4 et 5.1

Les galeries modernes et contemporaines nationales et internationales seront présentées dans le hall 4. Autre nouveauté dans le hall 4, le secteur Design mettra en lumière les liens étroits entre arts plastiques et Design. Situé dès l’entrée principale de la Porte de Versailles, le nouveau hall 5.1 accueillera le secteur Perspectives, le nouveau secteur Future Quake - le " tremblement du futur " – qui réunira une sélection de toute jeunes galeries internationales, le secteur Édition et enfin le Club Entreprise ArtClubCie.

La foire est divisée en cinq section:

"FIAC Art Moderne et Contemporain" (140 galeries),

"Perspectives" (33 galeries) pour les exposants émergents,

"Future Quake" (20 galeries ayant tout au plus trois ans d'existence),

"Design" (10 galeries),

"Edition" (11 galeries).

Les Etats-Unis triplent leur présence, avec 15 galeries, c'est la jeune création américaine qui sera visible au travers de 4 galeries dans le Secteur Perspectives, et 5 autres dans le nouveau secteur Future Quake. Ces deux secteurs particulièrement dynamiques offre l'aspect cosmopolite de la foire avec 20 galeries de 9 pays différents pour Future Quake et 27 galeries venues d'Europe, d'Asie et des Etats-Unis sur les 33 que comporte Perspectives. La foire connaît également un fort renouvellement : 95 nouvelles galeries rejoignent la Fiac dont 68 pour la première fois.

Du 21 au 25 octobre à la porte de Versailles - Prix d'entrée, 15 euros, (7,5 euros pour les étudiants des écoles d'art).