Se rendre sur les quais du nouveau métro lausannois appartient désormais à la réalité virtuelle. Les auteurs des plans de la station «Ours» viennent de réaliser un clip pour permettre de découvrir ce lieu en images de synthèse. Une façon de donner au voyageur un aperçu de son quotidien dès la fin 2008. Cette gare sert d'exemple à l'aménagement des quais des 14 arrêts de la nouvelle ligne.

Après une descente de 22 mètres depuis la place de l'Ours dans un grand ascenseur vitré, pas le temps de souffler pour admirer les murs, en béton clair et bleu, de la gare. Le métro arrive, et les vastes portes vitrées du quai s'ouvrent pour permettre de continuer le voyage en direction d'Ouchy. Cette scène n'appartient plus tout à fait à la fiction. Le bureau d'architecture et d'urbanisme renanais, Architram HS, vient de réaliser ce petit film pour donner un avant-goût de la station «Ours» du M2, qui ouvrira ses portes au public à la fin 2008.

Première surprise, le plancher de l'entrée du métro, vitré, laisse deviner l'impressionnant puits d'accès aux quais. «Avec ce sol translucide, nous voulons laisser pénétrer la lumière du jour à l'intérieur, explique François Vuillomenet, architecte d'Architram HS. Bien sûr, il n'est pas question d'éclairer de cette façon la station, 22 mètres sous le sol.» En revanche, cette ouverture vers le ciel va permettre de mettre en valeur la profondeur de l'endroit. La nuit, au contraire, ce seront les lumières du M2 qui viendront donner une touche colorée à la place de l'Ours.

Des ascenseurs vitrés pour le grand plongeon

Le projet de Vincent Mavilia, d'Architram HS, fait la part belle aux vitrages et transparences pour permettre d'admirer le symbole de cette gare: son puits d'accès. Le long de cette pièce magistrale peinte en bleu, quatre grands ascenseurs vitrés, deux par quai, permettent aux voyageurs de rejoindre la surface depuis les métros. Ces derniers circulent dans un tube de verre, équipé de portes palières s'ouvrant seulement une fois la rame à l'arrêt. Cet élément fort du M2 sera identique dans l'ensemble des 14 stations de la nouvelle ligne.

Le travail de modélisation virtuelle de la station «Ours» de Julien Carrard, dessinateur et infographiste chez Architram HS, doit également permettre de donner une idée précise de l'«architecture de ligne». Derrière ce terme se cachent les éléments qui sont identiques dans la plupart des gares, comme la signalétique, les bancs, la couleur des quais ou les aides pour les malvoyants. «A proximité des portes palières et des rames, les voyageurs doivent retrouver le même visuel tout au long du M2, explique Pierre-Alain Bochatay, adjoint du Service d'architecture lausannois.

En revanche, dès qu'ils lèveront les yeux en direction de la sortie, ils doivent découvrir à chaque fois une station différente, avec sa propre architecture et identité.» Pour le responsable de ce dossier à la Ville, les voyageurs vont découvrir chacune des 14 gares du M2 comme autant de scènes différentes d'un film.