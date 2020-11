En quelques semaines les entreprises françaises de BTP viennent de boucler la construction de trois ponts majeurs en Europe. Des jonctions qui s’ajoutent, depuis le début d’année, à la signature d’une dizaine de grands ouvrages. Les français s’affirment désormais comme les leaders mondiaux des grands ponts.

Et de un, de deux, de trois… C'est en février la passerelle rhénane, vaste trait d'union sur le Rhin entre Strasbourg et Kehl qui a ouvert le ban. L'ouvrage conçu par Marc Mimram, dont l'architecture est aussi belle que complexe, a engendré lors du bouclage de son tablier une opération des plus délicate. Sa travée centrale, assemblée dans le port de Kehl et acheminée par barges, fut hissée depuis les abouts à l'aide d'élingues actionnées par une série de vérins hydrauliques. Une opération rendue délicate par son poids et ses dimensions, 630 tonnes, 54 mètres de long et 24 de large. Inauguré en avril ce pont franco-allemand et son haubanage exceptionnel figure aujourd'hui comme un model du genre.

Cet exploit fut suivit quelques mois plus tard par la naissance d'un autre géant. Le viaduc de Millau a vu en effet la jonction de son tablier se réaliser le 4 juin. Là aussi, l'exploit était présent à toutes les étapes. Une fois le clavage réalisé, les 2460 mètres du tablier ont en effet été reliés par soudage. Ceci avant un haubanage définitif qui permettra à ce seigneur, le 17 décembre prochain, d'accueillir à 245 mètres d'altitude les premiers véhicules.

Le troisième enfin, qui n'est pas le moins spectaculaire, vient de voir son tablier se terminer. Il s'agit là aussi d'un seigneur hors des normes, le pont de Rion-Antirion. Grâce à lui, le continent et la Grèce sont enfin reliés par la route au Péloponnèse. La mise en place de l'ultime pièce de son tablier de 2 252 mètres fut à elle seule une épopée. Ce bloc de 300 tonnes fut en effet chargé sur une gigantesque barge surmontée d'une grue tout aussi pharaonique.

Arrivée à l'emplacement de la pose, la grue sur barge du être ancrée à 65 mètres de profondeur. La pièce de jonction du pont fut ensuite élevée cm par cm jusqu'à son emplacement entre les deux portées du tablier. Elle si connecta au mm avant d'y être immédiatement reliée par un millier de boulons. L'ouvrage, majestueux et impressionnant, va être inauguré sous des auspices dignes de son impressionnante réalisation puisque début août il sera ouvert par le passage de la flamme olympique.

En attendant c'est celle du savoir faire des constructeurs qui se diffuse dans le monde où une petite poignée d'entreprises françaises se répartissent, à l'instar de Bouygues, d'Eiffage et de Vinci, la construction de la majorité des ouvrages les plus importants de la planète.