Tout le problème d'un travail en design avec une entreprise: c'est son cahier des charges, car il faut trouver l'ouverture entre la créativité et les contraintes. D'où ma perplexité devant les nouveaux " bancs " des métros parisiens ou des gares de banlieue … Mais quelles ont été les contraintes données par la RATP ou la SNCF pour la création de ces barres de fer, où nous devons nous appuyer pour attendre la prochaine rame !

Les années 1970 avaient vu fleurir les sièges Motte. Ces coques individuelles orange qui interdisaient de se coucher et qui disposées parfois dos à dos, empêchaient surtout les gens de se parler.

Dans les années 1980, le cabinet Oui Dire est chargé du réaménagement du métro. Bingo ! Nouveau cabinet, donc nouveau concept ! et voici "l'assis debout". Le banc du métro a donc évolué et continué cette progression vers les hauteurs. Il passe aujourd'hui, de "l'assis debout" à celui de "debout debout jusqu'au bout" (y compris durant les grèves)

Mais si les amoureux qui ne peuvent même plus attendre enlacés le dernier métro, ont eux toujours l'alternative d'une chambre, qu'en est il de nos clodos, à la veille de l'hiver. C'est à se demander si le cahier des charges du nouveau design n'avait pas une contrainte de ce type !

"Cette architecture qui se protège de l'indésirable est connue aux Etats-Unis, où elle sévit depuis les années 1970, sous le nom de "defensible space". En France, on l'appelle "architecture de prévention situationnelle", explique le sociologue Jean-Pierre Garnier ". Elle y est même enseignée dans les écoles d'architecture et à l'Institut des Hautes Etudes sur la Sécurité.

Gilles Paté et Stéphane Argillet, artistes plasticiens, se sont voués à la dénoncer : "L'espace de la rue devient d'une violence absolue, accuse le premier. Cela va plus loin que la simple volonté d'expulsion du SDF. Cela touche au rapport du citoyen à l'espace public."

Au fait, dans "service public", n'y a t'il pas "service" et "public" et puis "urbanisme" et "urbanité" n'ont il pas la même racine ?"

Affaire à suivre … on vit vraiment une époque formidable!