Une porte grand trafic correspond à une définition précise: subir 100 à 500 mouvements par jour, pendant des années, sans s'user ni se dégrader. Dans ces conditions difficiles, l 'aluminium n'a eu aucun mal à s 'imposer dans un secteur pourtant très concurrencé. Les portes destinées à ces usages subissent des tests draconiens, tous les produits prétendant répondre à cette fonction devant être en mesure de supporter 1 million de cycles, ce qui correspond au minimum à une durée de service de dix à quinze ans.

Pour cet usage, les fabricants, les poseurs, les installateurs, et bien sûr l'utilisateur se tournent presque exclusivement vers l 'aluminium, pour des raisons de rigidité, de stabilité et de tenue dans le temps. Les portes grand trafic en aluminium sont le plus souvent assemblées par éléments. Les progrès réalisés dans les techniques d'assemblage rendent ces portes extrêmement rigides, avec l'atout de pouvoir remplacer un élément en cas de détérioration importante. Les architectes et les maîtres d'ouvrage ne s'y trompent pas: ces dernières années, par leur polyvalence et leur qualité d'usage, les portes grand trafic en aluminium se sont imposées, et représentent aujourd'hui la référence dans une famille d'ouvertures aux exigences particulièrement pointues.

Un rôle majeur d'anti-intrusion et de contrôle d 'accès

Les portes grand trafic en aluminium sont également des éléments forts de contrôle d 'accès et de résistance à l 'intrusion. Combinées à des vitrages retardateurs d'effraction, des paumelles renforcées et des serrures performantes, elles permettent d'assurer une protection homogène des magasins, des entrées d'immeubles et des lieux publics.

Aujourd 'hui, les serrures électromagnétiques deviennent la référence. Totalement fiables, ne nécessitant plus aucun réglage, elles représentent le complément évident et logique des portes grand trafic en aluminium ; elles sont aussi indéréglables et savent se faire oublier par les gestionnaires d'immeubles et de bureaux. Plus que jamais, les portes grand trafic en aluminium, grâce à leurs joints minces et leurs profils parfaitement ajustés, offrent la meilleure réponse possible à toutes les tentatives d 'effraction.

Une vitrine pour l 'habitat social et le tertiaire

Les portes grand trafic en aluminium sont particulièrement adaptées à l 'habitat collectif et au tertiaire. Des conditions d 'usage parfois difficiles, une maintenance réduite, des systèmes de fermeture sans aucun contact mécanique, l 'esthétique, la qualité perçue toutes les expériences montrent que du matériel de qualité et parfaitement fiabilisé est mieux respecté. Dans les immeubles tertiaires, une porte grand trafic en aluminium, c'est une image de marque de qualité.

La porte principale d'une entreprise est une signature, c'est la première image que perçoit le nouveau visiteur ; une image très durable .et qui doit être positive. Là encore, les maîtres d 'ouvrage apprécient ces systèmes qui savent se faire oublier, tout en marquant avec une élégance certaine l 'entrée d'un immeuble de logements ou de bureaux.

Des chantiers aux nuisances limitées

En neuf comme en rénovation, les portes grand trafic en aluminium s'adaptent à toutes les dimensions et à tous les styles. La mise en œuvre ne présente pas de difficultés particulières pour l'entreprise de pose. Entièrement réalisées en usine aux côtes prévues dans le projet, elles ne nécessitent aucun ajustement sur chantier. Pour le maître d 'ouvrage, c'est la certitude d'une intervention rapide, l 'assurance qu'une porte démontée le matin sera remplacée le soir même, et ce sans dégradation de l'environnement immédiat. Les travaux à réaliser sont très simples. Ils s 'apparentent à la mise en place de n'importe quelle porte battante ou baie vitrée; des accessoires adaptés permettent chez chaque fabricant les raccordements nécessaires au gros œuvre.

Tous les atouts de la menuiserie aluminium

Les portes grand trafic en aluminium ne se contentent pas d'être durablement efficaces, elles bénéficient également de tous les atouts des menuiseries aluminium: élégance, couleur, entretien réduit et durabilité. Elles apportent toute la finesse des menuiseries en aluminium, avec l 'atout d'une multiplicité de finitions possibles et de teintes: anodisation, laquage, finition brillante, satinée. Toutes ces finitions sont obtenues dans le cadre des labels Qualicoat et Qualanod ; garants d'une durabilité élevée, même pour les sites les plus exposés (corrosion, bord de mer).

Performances techniques et qualités esthétiques

Une porte grand trafic en aluminium, c'est pour l 'entreprise une approche renouvelée du traitement des ouvertures, un moyen d'aborder une clientèle nouvelle au travers de prestations à plus forte valeur ajoutée. Aujourd 'hui, entre technique et esthétique, les portes grand trafic en aluminium permettent aux prescripteurs et aux architectes de ne plus hésiter. Entre performances mécaniques, durabilité, design et aspects possibles, les gammes de produits proposées par les différents fabricants permettent les réalisations les plus audacieuses.

Les portes grand trafic en aluminium apportent aux professionnels une somme d'atouts auparavant inconnus: concilier la sécurité, le contrôle d 'accès, la durabilité et la fiabilité, sans pour autant sacrifier à la couleur, à l 'aspect, à l 'esthétique et à la luminosité. Avec les portes grand trafic en aluminium, les architectes, les constructeurs, les entreprises et les maîtres d 'ouvrage découvrent une fiabilité maximale, dans la plus totale liberté de création, de dimensions, de style et de teintes.

Pour tous les projets. Durabilité, fiabilité, esthétique et luminosité - Les quatre atouts de base de la porte grand trafic en aluminium

