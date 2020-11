L’idée est pour le moins originale. A Morez (Jura) la société de signaux Girod a habillé la façade de son immeuble d’une carte routière émaillée de plus de 300m2. Pour aller du Rhin à l’Atlantique, il suffit là-bas de regarder la carte, entre l’entrée et la sortie du Bâtiment…

Dans le petit village de Morez, dans le Jura, tout le monde connaît parfaitement sa Géographie. Et pour cause, nombre d’habitants de la région travaillent dans l’unité de production de l’entreprise Signaux Girod. Une entreprise où l’on peut faire, dans les moindres détails, le tour de France, sans quitter le bâtiment.

Signaux Girod est en effet l’un des leaders de la signalisation routière. Les plus beaux panneaux d’émail, les flèches d’aluminium colorées, la signalisation au sol, la signalétique touristique naturelle intégrée aux plus beaux sites du patrimoine, forment la grande famille des produits de l’entreprise Jurassienne.

Il n’en fallait pas plus pour que celle-ci ait un jour envie de rendre un hommage à son secteur de prédilection, la cartographie. Pour autant, les dirigeants voulaient que l’hommage soit durable et représentatif du savoir faire de l’entreprise. Ce fut donc une carte routière qui fut choisie pour symboliser l’art des hommes et des femmes de Signaux Girod. Une carte pas tout à fait comme les autres, car elle est sans doute, la plus grande qui ait jamais été dessinée.

Réalisée sur 244 plaques en email, la matière première la plus noble que travaille l’entreprise, la carte s’affiche sur une surface de 316 m2. Haute de 10 mètres et longue de 84, elle occupe toute la façade du bâtiment de l’entreprise. Elle illustre, avec une précision totale, le circuit routier qu’il faut parcourir au travers du pays, pour aller de l’Atlantique au Jura, à Morez précisément. En choisissant l’émail, l’entreprise a voulu démontrer l’extraordinaire force d’expression de cette matière. Une matière très ancienne mais dont les qualités restent pourtant éternellement inimitables.

Si un jour près de Morez, vous cherchez la route de l’ouest, ne demandez pas votre chemin aux habitants. Ils sont en effet très fiers de la carte géante. Il y a donc de grandes chances pour que le chemin qu’ils vous montrent, soit celui de la grande façade de Signaux Girod…