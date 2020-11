Le concours "Les Pyramides d'Or 2004", organisé à l'initiative de Marc Pigeon, président de la Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs (FNPC) a récompensé certains de ses adhérents. Ont été distingués ceux qui répondent à des critères de performance thermique, d'intégration environnementale, de durabilité et d'esthétique. Palmarès…

Cinq grands prix ont ainsi été décernés. Le prix du logement durable s'est attaché à l'ancrage du bâtiment dans la ville et à la durabilité des matériaux. Le prix Vivrelec a récompensé ceux qui ont su répondre aux exigences de l'entreprise, notamment en matière de consommation. Le prix de l'esthétique immobilière s'est attaché à l'esthétique des bâtiments par rapport à leur environnement et aux critères actuels. Le prix du confort et de la qualité de vie au naturel a récompensé les projets répondant aux critères de respect de l'environnement et au confort des acquéreurs. Enfin, la Pyramide d'Or 2004 a distingué celui qui pouvait réunir tous ces critères.

Les membres du jury parrainé par Erik Orsenna, de l’Académie Française, ont distingué cinq programmes parmi les lauréats des concours régionaux. La Pyramide de Vermeil du prix du Logement durable a été attribuée à Nexity Apollonia pour le programme "M5 les Docks" situé à Marseille, la Pyramide de Vermeil du prix du Confort et de la qualité de vie au naturel a récompensé Sefri-Cime pour le programme "Colline" situé au Val de Bièvre à Igny, la Pyramide de Vermeil du prix Vivrelec a été remise à Nexity George V pour le programme "Les Villas Saint Vincent" situé à Marcq-en-Baroeul, la Pyramide de Vermeil du prix de l’Esthétique immobilière a été attribuée à SCI Maisons en ville pour le programme "Soleil intérieur" situé à Lille. Enfin, la Pyramide d’Or 2004 a distingué Nexity Apollonia pour le programme "M5 les Docks" situé à Marseille.

Un concours qui fête donc avec succès sa première édition et qui devrait motiver les bonnes initiatives en matière de construction immobilière. La recherche de la qualité en première ligne