Un réseau de gazoducs de 1.400 kilomètres relie le champ d‘Asgard, au large de la côte norvégienne, à Emden, en Allemagne. 4.400 kilomètres de tubes de grand diamètre vont bientôt assurer la liaison entre la péninsule de Jamal, en Sibérie, et Francfort sur l‘Oder. Le gazoduc Trans-Maghreb transporte annuellement 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel des gisements algériens vers la France, le détroit de Gibraltar, l'Espagne et le Portugal. Le pipeline Gulfstream traverse tout le Golfe du Mexique. Les millions de tonnes de tubes de grand diamètre qui sont entrées dans la construction de ces pipelines ont été fournies par les usines EUROPIPE.

A l‘heure actuelle, le commerce du gaz naturel est déjà assuré à 75 % par pipelines. Une grande partie de ces pipelines sont fournis par EUROPIPE. Cette société offre un large éventail de produits taillés sur mesure pour transporter économiquement le gaz et le pétrole : des tubes répondant, au choix, aux normes (API, EN, ISO) et aux spécifications (NACE, DNV etc.) nationales et internationales ou fabriqués suivant les spécifications du client.

Il n‘y a pas aujourd‘hui un secteur qui ne profite des multiples possibilités offertes par l‘acier. Les tubes de grand diamètre soumis à des pressions de service élevées exigent des matériaux encore plus résistants.

Les industries allemandes et françaises de l‘acier jouent depuis toujours un rôle de premier plan dans le monde. EUROPIPE est leader dans son domaine d‘activité.

EUROPIPE attache une grande importance à ce que dès l‘aciérie, les fournisseurs en aval respectent des critères de qualité optimaux. Ainsi, seuls des aciers de construction micro alliés ultra résistants à faible teneur en carbone et extrêmement purs sont ensuite mis en œuvre chez EUROPIPE.

Après désulfuration de la fonte brute, l‘acier est fondu par le procédé d‘affinage à l‘oxygène. Suit au cours de la métallurgie secondaire une autre désulfuration avec traitement Co pour affiner l‘analyse – la plupart du temps sous vide – dans des poches basiques. La masse en fusion est ensuite coulée dans une installation de coulée continue.

Un procédé de laminage thermomécanique permet de produire, à températures fixes et avec un formage défini avec précision, des tôles spéciales de grande qualité. La microstructure homogène à grain fin désirée est obtenue avec une résistance et une résilience optimale par recristallisation, transformation et précipitation. Ce procédé qui permet de combiner le laminage thermomécanique et le refroidissement accéléré produit une tôle en acier présentant une résistance et une résilience extrêmes, voire une stabilité optimale au contact de gaz acides.

Mais la conquête des parts de marché avec des produits d‘une qualité exceptionnelle, se conserve grâce à des services.

C‘est la raison pour laquelle EUROPIPE propose un éventail de services qui va bien au-delà de la production, qui comprend les prestations suivantes :

Conseil

Logistique

Financement

Recherche et développement

Une référence : JAMAL

La signature d‘un plan de financement de plus de 860 millions d‘euros a donné le coup d‘envoi d‘un gigantesque projet démarré en mai 1996. Le producteur de gaz naturel russe RAO Gazprom attendait de réunir cette somme colossale pour pouvoir acheter quelque 917.000 tonnes de tubes de 18 mètres. Des tubes de grand diamètre EUROPIPE avec lesquels devait être réalisée la tranche Torchok-Francfort/Oder du pipeline de gaz naturel de 4.400 kilomètres de long partant de la péninsule de Jamal en Sibérie.

Grâce à ce contrat de pipeline d‘une ampleur record à ce jour, EUROPIPE poursuit une ancienne tradition de Mannesmann entamée en 1970 avec le « Natural Gas Pipe Deal ». A ce jour, 12 millions de tonnes de tubes ont été livrées à la Russie.

Une délégation prestigieuse emmenée par le président de Gazprom, Rem Viakhirev, a signé le plan de financement à Berlin. Ce plan se compose d‘un crédit Hermes de plus de 740 millions d‘euros et d‘un crédit d‘accompagnement de plus de 115 millions d‘euros. Le remboursement des crédits sera couvert par les livraisons de gaz naturel.