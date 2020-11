Plus d'un millier d'équipements électriques servant à chauffer les salles et pièces du Palais d'Eté ont été mis en service le 10 novembre, éliminant ainsi toutes les chaudières à charbon qui y étaient utilisées depuis plus de 254 ans. D'après un responsable chargé de la construction du Palais d'Eté, 47 millions de yuans ont été investis dans les travaux de transformation de l'électricité et du chauffage.

Le commentaire est digne de la dialectique étatique : "Dans le Palais d'Eté, la gestion de l'alimentation en éléctricité est la plus avancée et la plus automatisée de Chine".

Ces dépenses valaient la peine : le Palais d'Eté peut enfin éviter d'être « enfumé » par le charbon. Les salles abritant les chaudières, les cheminées, l'aire de charbon et le dépotoir de résidus de charbon seront détruites et aménagées successivement afin de résoudre le problème de pollution à la source.

Depuis sa création en 1750, le Palais d'Eté utilisait le charbon pour chauffer les salles. Actuellement, 38 000 m² du Palais d'Eté sont chauffés avec une centaine de stations de chauffage. La poussière dégagée lors du chauffage avait pollué l'air et le jardin, et porté atteinte aux édiffices et aux objets anciens.

Le Palais d'Eté situé dans l'arrondissement de Haidian, la banlieue nord-ouest de Beijing, est composé de Wanshoushan (Colline de la longévité millénaire) et du lac Kunming. Il couvre une superficie de 290 ha, possède 3.000 pièces dans des édifices divers d'une superficie de 70.000 m² et conserve 40.000 objets anciens.

Dans ce jardin impérial, les collines sont verdoyantes et les eaux limpides; les pavillons, kiosques et galeries sont ruisselants de lumière et de décorations. En 1998, le Palais d'Eté a été inscrit par l'UNESCO sur la « Liste du Patrimoine mondial ».