Une matière magique, née du mariage de l’inox et de la fibre optique, va-t-elle rendre les murs de nos immeubles lumineux ? On peut aujourd’hui le penser face à la dernière création de la société GKD.

Les murs de nos cités vont-ils, dans un proche avenir, éclairer nos rues et nos intérieurs ? Cela paraît désormais possible grâce au subtil et complexe mariage de l’inox et de la fibre optique que vient de mettre au point la société GKD, spécialisée dans le tissage des métaux avec le concepteur de lumière Pierre-Philippe Garde de l’agence Cobalt. La maille d’inox n’est pas une matière inconnue. Elle à fait son apparition dans le monde de l’architecture avec Dominique Perrault qui l’a utilisée dans la Grande bibliothèque nationale de France pour réaliser des cloisons, des écrans ou encore des sous-faces de plafond. Ce qui est nouveau, c’est d’avoir intégré à cette maille d’acier une fibre optique diffusante (polyméthylmétacrylate acrylique). Une fois mêlé à cette fibre aux propriétés magiques, le tissu métallique sans vie devient une source lumineuse à laquelle on donne une intensité variable. À ce stade, l’effet est saisissant car c’est la matière elle-même des parois qui devient lumineuse. La réalisation d’un tel produit reste cependant complexe. Le tissage répond en effet à une mise en œuvre pointue et à une trame précise. Son utilisation reste cependant très accessible. Pour une structure maillée de 12 mètres de long sur 8 de large, il suffit effectivement d’un générateur de lumière de 100 w pour obtenir une paroi d’une excellente luminance. Avec deux générateurs, on atteint des distances de 40 mètres dont l’uniformité de la luminance reste très élevée. Le reste n’est alors qu’un jeu de talents entre les contrastes nés du mariage de la maille d’inox et de la source lumineuse, qu’elle soit statique ou dynamique. La suite n’est en effet qu’une affaire d’imagination. Ce qui est certain c’est qu’un tel produit, doté de ses étonnantes propriétés, va rapidement envahir le monde de l’événementiel avant de devenir tout aussi vite un must de l’architecture. Il est même très probable que, dans un avenir proche, les premiers immeubles à façades éclairantes fassent leurs apparitions. En tout état de cause, l’art urbain vient, avec GKD et Pierre Philipe Garde, de découvrir dans la naissance de la maille d’inox éclairante une nouvelle matière pleine de perspectives.

