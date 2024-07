Pour la réhabilitation d’une ancienne manufacture à Trézalé (Maine-et-Loire), une doublure d’une ancienne cheminée tronquée a été érigée, pour redonner au paysage industriel « une de ses verticales perdues ». Une structure réalisée par l’entreprise ESTB et fournie en briques par la marque Rairies Montrieux.

C’est une ancienne manufacture d’allumettes construite en 1864, qui évolue avant de s’établir à Trézalé (Maine-et-Loire), près d’Angers, en 1930. Son activité prend fin en 1981, et l’usine accueille entrepôts et ateliers d’artistes, jusqu’à sa reconversion, décidée en 2010 par un protocole signé entre le propriétaire Podeliha, des associations comme Les Amis du patrimoine trélazéen et autres institutions.

Le projet : reconvertir la manufacture d’allumettes de Trelazé, en zone d’activité et résidentielle, capable d’accueillir jusqu’à 700 habitants. Le tout en respectant la structure, toute en béton, symbolique du patrimoine trézaléen.

Pour ce projet de réhabilitation, Podeliha et les Amis du patrimoine trélazéen ont convenu de reconstruire l’une des trois cheminées, préalablement existantes sur ce site industriel du XXème siècle. Est venue ensuite l’idée de l’artiste sculpteur Raphaël Zarka : utiliser la brique en mémoire d’une cheminée tronquée existante, afin d’y ériger une « tour visitable ». Cette réalisation doublure tend à « affirmer le rôle social de l’art » et redonner au paysage « une de ses verticales perdues ».

Inaugurée le 14 juin dernier, la nouvelle structure a été inaugurée le 14 juin dernier, en présence de la ministre de la Culture et et ses financeurs, publics comme privés. La Fondation de France, la ville de Trélazé, le Département de Maine-et-Loire, la Région Pays de la Loire, Lidl, Mécènes et Loire, et une centaine d’ouvriers, dont certains ayant travaillé dans la manufacture ont rassemblé des fonds à hauteur de 600 000 euros.

« Ce travail aura représenté à la fois un défi financier (…) et un défi technique par l’originalité de l’oeuvre », précise Pascal Reysset, président des Amis du Patrimoine de Trélazé.

35 000 briques Rairies Montrieux appliquées , dont environ un tiers sur mesure

Pour ce projet de doublure, la maîtrise d’ouvrage a fait appel à deux entreprises. Pour l’exécution : ESBTP, originaire du Mans et issue des Compagnons du Devoir. Pour se procurer les briques : la marque Rairies Montrieux, dont l’usine se trouve aux Rairies, à une quarantaine de kilomètres de l’ancienne manufacture de Trézalé. « Il était important pour nous de faire travailler les entreprises locales possédant un savoir-faire dans la brique », précise M. Reysset.

« Nous avons pu travailler avec Raphaël Zarka, pour réaliser les six moules nécessaires à la réalisation de l’ouvrage intérieur, une « doublure » circulaire de 24 mètres de hauteur qui s’ouvrira sur le ciel », décrit Rémi Montrieux, PDG du fabricant de solutions de parement en terre cuite. Une taille qui rejoint celle initiale de la cheminée tronquée, mesurant 25 mètres.

Au total, la marque a fourni 35 000 briques, dont 11 000 sur mesure. « La fabrication de ces briques sur mesure était un défi en terme de séchage et de cuisson au four à bois mais nous avons pu le mener à bien avec toute notre équipe mobilisée », poursuit M. Montrieux.

Une réalisation avec des blocs béton a été mise en place, pour intégrer les briques à l’intérieur de la cheminée et réaliser un effet hélicoïdal. ESBTP a imaginé un moule circulaire, afin que les compagnons maçons assemblent les briques dans l’ordre et le calepinage précis défini par l’artiste. Les modules de vingt tonnes ont été élevés par un engin de levage et empilés les uns sur les autres. « Un cube ferraille et bétonné puis habillé de briques standards assure la portance de l’ensemble de l’oeuvre », est-il expliqué dans le communiqué.

Virginie Kroun

Photo de Une :