Le site de Roissy s’avère aujourd’hui être le théâtre d’événements dont la contradiction s’avère saisissante. Tandis que l’on s’affaire autour du toit effondré du Hall E, à quelques centaines de mètres de là, un vaste pont-avion à la technologie exemplaire soulève l’admiration.

Pour les néophytes qui bientôt vont rejoindre, à partir de l'A104, la zone aéroportuaire Est de Roissy il s'agit là d'un simple pont. Pour les professionnels à l'œil averti il en va tout autrement. Le nouveau pont-avion, répondant au nom quelque peu mathématique de K32A qui vient d'être livrer par l'entreprise Spie Batignolles n'est en effet pas un ouvrage banal.

Son tablier de plus de 80 mètres de long et 60 mètres de large est appelé à recevoir le passage incessant des 640 tonnes des super gros porteur Airbus, les A380. Cela est déjà en soit une performance, mais ce n'est pas la seule. Suivant le souhait de l'architecte, ce monstre architectural repose sur un seul appui intermédiaire composé de fines piles métalliques et sur 2 X 11 contreforts contreventés en tête du coté des ouvrages culés.

Pour tenir la performance, il faut retenir que le coulage de l'ouvrage à duré 32 heures en une seule coulée. Une performance qui restera discrète mais qui s'inscrira à coups sur dans les annales du BTP. En outre, non content de supporter des avions géants, le pont recevra également toutes sortes de servitudes, lignes de courant forts et faibles, canalisations de Kérosène….

Avec le K32A, les transports routiers n'ont désormais plus l'exclusivité des ponts d'exception.