La première Star du Zenith de Saint Etienne sera le vent. Foster and Partner, le lauréat du concours d’architecture lancé par l’agglomération a choisi d’emprisonner le vent pour climatiser l’eau et l’air de l’ouvrage. A Saint Etienne, avant les concerts, on mettra bientôt du vent dans la voile…

Saint Etienne, la capitale de la Loire n’est pas un haut lieu de la voile. C’est pourtant en apprivoisant le vent que le Zénith, sa future salle de spectacle, sera climatisé. En effet son Zénith captera les vents dominants pour réguler et générer sa climatisation. Conçu par les architectes du cabinet Foster and Partner, ce Zenith se présente sous la forme d’une immense coque d’aluminium inclinée spécialement conçue afin de capter et d’emprisonner le vent. Ce vent, une fois piégé, rejoint une structure de béton, sorte d’immense radiateur redirigeant l’air dans le bâtiment par un réseau de canalisations. Arrivé à la base de l’ouvrage, l’air entre en relation avec la nappe phréatique avant d’être utilisé comme ventilation naturelle dans la salle de spectacle et ses espaces périphériques.

Ce système, aussi naturel qu’ingénieux, offre à la fois une climatisation naturelle et une opportunité économique intéressante. Il réduit en effet très sensiblement les coûts d’exploitation de la salle qui compte cinq mille quatre cents places assises ou sept mille quatre cents spectateurs debout. De quoi abriter les soirées les plus chaudes et les publics les plus enflammés.

Mais le Zénith n’est pas le seul ouvrage HQE du pôle de loisirs de l’agglomération stéphanoise. Sur ce même site, le Forum des temps modernes et la cité du design forment un ensemble complet autour de l’ancienne manufacture nationale d’armes. Un complexe percé d’une rue curieusement abritée d’une peau protectrice. Cette structure bombée de 220 mètres de long filtre et emmagasine l’énergie. Elle possède la particularité de devenir plus ou moins opaque suivant l’intensité lumineuse extérieure. Elle est en outre dotée de panneaux qui réfléchissent ou captent la lumière selon les besoins.

La peau vivante du forum doit abriter des espaces de loisirs comme une matériothèque, une serre, une cafétéria ou encore une bibliothèque, un auditorium et un amphithéâtre de cinq cents places. Entièrement pensé en terme d’énergie renouvelable, le pôle loisir de Saint Etienne est, à lui seul, une vitrine des techniques énergétiques HQE. Outre les panneaux solaires, il est équipé de cent cinquante pieux énergétique qui, enfouis à dix mètres de profondeur et reliés à des pompes à chaleur, permettent une distribution géothermique du chauffage.