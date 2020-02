Les 1150 habitants du petit village de Saint Georges (Tarn) où s’installe actuellement la base vie du viaduc de Millau, seront bientôt les villageois les plus branchés d’Europe

Avant de construire le colossal viaduc qui dans 3 ans va franchir la vallée, les entreprises installent, dans le petit village de Saint Georges, un réseau de communication digne d’une capitale. Aujourd’hui, les chantiers d’ouvrages d’art ont du mal à se passer des modes de communication modernes. C’est particulièrement vrai du viaduc de Millau. Sa construction va en effet dépendre de quatre bureaux d’études qui, à partir de Paris, Lyon, Rodez et de Belgique, vont échanger quotidiennement avec le site des milliers d’informations sur les réseaux Internet et intranet. Des informations le plus souvent constituées de documents lourds tels que des plans, des données de calculs ou des photos. Le site est en outre en liaison permanente avec les ordinateurs des constructeurs, les groupes Eiffage TP et Eiffel. Ces liaisons ont abouti à l’installation, dans le petit village de Saint Georges, d’un empilement de lignes hauts débits HDSL et xDSL. En parallèle, sur l’ensemble du chantier, ce sont plusieurs milliers de lignes de téléphone qui devront servir les différentes entreprises. Elles seront rattachées au réseau BLR (boucle locale radio). Ce système permet en effet de relier les postes non connectés au réseau téléphonique en utilisant les fréquences radios hertziennes. Les mobiles pour leur part seront assujettis à un émetteur GSM, le système de dernière génération de la téléphonie mobile. Enfin, la construction de l’ouvrage lui-même sera pilotée par une liaison satellitaire GPS (Global Positioning System) dont les relais sont également installés au cœur du village. Ce pilote spatial permettra le positionnent des piles et des tronçons du tablier dans une précision de 3 à 5 mm. Au cœur de ce foisonnement de réseaux, les 1150 habitants de Saint Georges de Luzençon sont en passe de devenir les Français les plus branchés d’Europe. Jamais en effet une telle infrastructure n’aurait été installée pour un aussi petit nombre d’habitants.

