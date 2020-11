Pour affirmer l'engagement du Groupe Toyota en Europe et aussi en France, la marque automobile a ouvert, il y a 6 ans, un show-room situé au 79 avenue des Champs Elysées. Soucieux d'offrir une image à la pointe de la technologie, Toyota vient de rénover entièrement cet espace. Premier contact avec le public, la vitrine du show-room donne le ton. Afin d'attirer le regard des passants et de capter leur attention, l'agence Market Place, chargée de l'aménagement du lieu, a créé une vitrine innovante et communicante.

Dans cet esprit, le verre à opacification commandée SGG PRIVA-LITE de SAINT-GOBAIN GLASS s'est imposé comme la solution idéale. Un verrre communicant SGG PRIVA-LITE est un vitrage feuilleté comprenant un film à cristaux liquides. Sous l'influence d'un champ électrique les cristaux s'alignent (100 V.AC - consommation : 5 W/m²) ; le vitrage devient alors instantanément transparent. Hors tension, le vitrage est naturellement opalin ; sa translucidité préserve l'intimité. Composée de 6 panneaux, de 1 m de large et 2,8 m de haut, la vitrine du show-room Toyota bénéficie du subtil mélange de haute technologie et de design du verre SGG PRIVA-LITE. Il en résulte une animation unique : l'aspect tantôt transparent, tantôt opaque du verre crée un jeu de lumière attractif. Grâce à une connexion indépendante de chacun des 6 panneaux de verre SGG PRIVA-LITE, la vitrine s'illumine de manière décomposée. Chaque panneau s'opacifie tour à tour pour révéler, au fur et à mesure, la voiture présentée derrière la vitrine. Ce jeu de lumière permet d'accrocher l'attention des passants. On parle de vitrine "dynamique" ;

grâce à sa totale opacité hors tension, le verre s'utilise comme écran de projection. La vitrine permet de diffuser films, photos et textes sur la totalité de sa surface. En diffusant la lumière, les cristaux liquides renforcent la brillance des couleurs et assurent une image de haute qualité. La vitrine devient alors véritable vecteur de communication. Une vitrine "double peau" Afin de conserver l'uniformité de la façade du bâtiment, le verre SGG PRIVA-LITE est monté en double peau. Il est placé derrière la façade existante composée de verre extra-clair SGG DIAMANT dont la transparence ne modifie en rien le rendu des couleurs et la visibilité. Pour former un écran continu, les 6 panneaux SGG PRIVA-LITE sont accolés bord à bord et maintenus par une feuillure en haut et en bas. Les connexions électriques, dissimulées dans les feuillures, sont totalement invisibles. Grâce à la composition feuilletée de SGG PRIVA-LITE, la vitrine, accessible de l'intérieur du show-room, assure la protection des biens et des personnes imposée dans les lieux publics. SGG PRIVA-LITE, des applications originales pour un verre hors du commun Grâce à ses qualités techniques et esthétiques, SGG PRIVA-LITE trouve de multiples applications en intérieur (cloison, porte coulissante ou fixe, dalle de sol, guichet, mur d'image, ) comme en extérieur (fenêtre, façade, vitrine, ). Il peut répondre à des fonctions diverses comme la sécurité (dissimulation d'objet précieux, de poste de garde, ), l'animation d'espace (animation de show-room, de salle de spectacle, ), la protection de l'intimité (cloison de séparation dans les hôtels, les trains, les avions, ). Outre le prestigieux show-room Toyota, SGG PRIVA-LITE est utilisé pour d'autres applications originales : la cloison du studio d'enregistrement du Drugstore Publicis, Paris VIIIème. Situé sur les Champs Elysées à Paris, le Drugstore a été rénové il y a quelques mois. Dans le cadre de ces travaux, le maître des lieux a désiré utiliser le verre SGG PRIVA-LITE pour la réalisation d'un mur-cloison entre la boutique et le studio d'enregistrement audio du rez-de-chaussée. Lorsque le studio est utilisé pour des émissions radiophoniques, le public peut suivre le déroulement de l'enregistrement à travers le vitrage maintenu en position "on" et totalement transparent. Dès que le studio est vide, SGG PRIVA-LITE redevient opaque pour permettre la projection de films publicitaires. Grâce à sa composition feuilletée, SGG PRIVA-LITE assure l'isolation phonique de la salle d'enregistrement sans nécessiter de composition verrière particulière ;

la vitrine du chausseur Roger Vivier, Paris VIIIème. Pour son magasin haut de gamme situé au 29 rue du Faubourg Saint-Honoré, Roger Vivier a souhaité se démarquer par sa vitrine. Grâce au verre SGG PRIVA-LITE, l'architecte a réalisé une devanture dynamique, passant de l'opaque au transparent et s'animant d'images. Véritable attraction, la vitrine attire les regards et crée la surprise du public

