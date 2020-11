"... Je pense qu'il est important de construire pas à pas. De créer autant que de transformer. Il s'agit de recoudre le tissu urbain, de marier la structure de la ville traditionnelle, qui a fait ses preuves, et les qualités propres à l'architecture moderne [...]. Il faut aussi réintroduire une part de rêve..." C'est ainsi que s'exprime Christian de Portzamparc, urbaniste et théoricien de la ville, et depuis hier, lundi 6 juillet, nouveau lauréat du Grand prix de l'urbanisme 2004.

Le Grand Prix Européen de l'Urbanisme organisé par le Conseil Européen des Urbanistes, a vocation à distinguer les politiques urbaines, les opérations, ou les projets de développement qui contribuent à améliorer la qualité de vie dans les régions urbaines et rurales d'Europe. Il a été attribué lundi 5 juin, à l'architecte français Christian de Portzamparc par un jury international présidé par le directeur général de l'urbanisme François Delarue, a annoncé le ministère français de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer. En lui attribuant le Prix, le jury "a voulu saluer une oeuvre, traduite par des réalisations de très haute qualité, alliée à une pensée sur la ville articulant réflexion théorique et passage à l'acte, et développant une vision optimiste de l'avenir qu'il traduit tant par son oeuvre que par ses écrits". Christian de Portzamparc, né le 5 mai 1944 à Casablanca, est déjà détenteur du Grand Prix de l'architecture et du prix américain Pritzker, considéré comme le "Nobel de l'architecture". Il est notamment l'architecte de la Cité de la Musique à Paris, de la tour LVMH à New York et de l'ambassade de France à Berlin. Un prix spécial a été attribué à l'urbaniste milanais et professeur d'arbanisme Bernardo Secchi "pour un parcours exemplaire qui croise l'enseignement, la recherche et l'action". Enfin le jury a souligné "la haute qualité" des trois autres nommés pour le Grand prix: Roland Castro et Xavier de Geyter, architectes-urbanistes, et Laurent Théry, directeur général de la SAMOA, Société d'économie mixte en charge de l'Ile de Nantes.

