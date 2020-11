A Lyon le métro se fait jardin. Le prolongement de la ligne A du métro donne à la ville l’occasion d’installer une étonnante station verte sous le futur pôle « carré de Soie ».

Une nouvelle génération de station de métro fait son apparition dans le «Grand Lyon». La ligne A du métro va en effet bénéficier d’une station «paysage» originale. Une station jardin qui marquera l’entrée de la nature dans le monde obscure et sans âme des transports souterrains. Avec elle, ses créateurs veulent pour la première fois, marier le monde du plein air à celui du souterrain.



Pour l’instant, la station « nature » est encore au stade de projet. Amilcar Dos Santos de Novae, mandataire principal architecte paysagiste du groupement de maîtrise d’œuvre « Cjolley / Minangoy/Girus/Sotrec », en a cependant présenté une perspective presque féerique. Le travail sur la lumière naturelle et artificielle, le choix du mobilier urbain, la mise en valeur des plates-formes d’accès aux rames, et surtout, la plantation de grands arbres directement sur les quais, devraient donner naissance à une station souterraine d’un genre inédit. Celle-ci sera d’ailleurs prolongée en surface d’un grand espace public, lui aussi doté de son jardin linéaire. L’architecture de l’ensemble jouera sur les transparences, grâce à l’utilisation de claustras de pierre, de verrières, et surtout de beaucoup de plantes. De son côté, la construction du pôle multimodal de la Soie à Villeurbanne, bénéficiaire de cette station, constitue elle aussi, un grand défi.



En effet, ce pôle, dont la mise en service est prévue pour 2007, connectera deux stars lyonnaises, « Lea » et « Leslys ». De véritables stars locales du transport car, ces deux lignes de tramways conduiront en un éclair les lyonnais à l’aéroport Saint-Exupéry. Mais au-delà de ces perspectives, c’est à la renaissance complète d’un secteur majeure du Grand Lyon à laquelle on assiste. Le quartier de la Soie était encore il y a peu en voie de devenir une affligeante friche industrielle, vestige démembré d’une époque ou l’industrie triomphante avait occupé et bâti tous les terrains. Il pourrait même devenir dans les dix ans qui viennent un quartier recherché ou la nature, qui depuis un siècle l’avait déserté, aurait de nouveau pris son droit de cité.

Redacteur