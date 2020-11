La ville d'Antibes Juan-les-Pins a organisé du 1er au 13 juin 2004 une démonstration de nouveaux véhicules urbains entièrement automatisés directement au cœur de la ville. Un minibus sans chauffeur, dont le but est de diminuer le trafic en ville. Cette expérimentation s'inscrit dans le projet européen "Cybercar Cybermove".

Le site du Port Vauban, au cœur même de la ville historique d'Antibes-Juan les Pins, a été sélectionné en tant que site test parmi une dizaine d'autres sites en Europe. C'est la toute première fois que les minibus sans chauffeur ont été expérimentés. La création de ces véhicules automatisés est l'aboutissement de trois ans de recherches.

C'est dans le cadre du salon de l'automobile d'Antibes-Juan les pins que le premier "Cycar" a été présenté aux habitants. Pensé et conçu dans les laboratoire de l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) à Sophia-Antipolis, ce prototype est entièrement électrique, téléguidé, sans chauffeur et même sans volant.

Dans un communiqué les coordinateurs du projet expliquent :"D’une capacité d’environ une vingtaine de places, cette navette baptisée par ses concepteurs le Shuttle, sera testée durant deux week-ends, le long de l’avenue de Verdun. Choisie comme lieu d’expérimentation, tout comme d’autres villes européennes, Antibes est décrit par l’ingénieur Georges Gallais, coordinateur du projet européen CyberMove comme “une première mondiale : aucun des autres sites où le Shuttle sera expérimenté n’est aussi urbain. À Antibes, il cohabitera avec les piétons et les vélos. Techniquement c’est très difficile”.

À noter cependant qu’un couloir de circulation sera réservé à cette expérimentation afin de permettre au Shuttle de circuler librement autour du Port."

Pendant ces treize jours d'expérimentation, les Antibois ont pu émettre leur avis sur le cybercar. Des micro-trottoirs ont été réalisés pour recueillir les opinions des usagers de ce véhicule de demain. Par la suite, ces témoignages seront utilisés dans le rapport final du projet, et comparés avec les réactions recueillies sur les autres sites d'expérimentation. Antibes a en effet été sélectionnée avec une dizaine d'autres villes européennes.

Le véhicule effectue un trajet prédéterminé et réajuste sa trajectoire tous les trois mètres grâce à des aimants insérés sur la chaussée. Des capteurs magnétiques lui permettent de repérer les obstacles éventuels et de les éviter. Propre et silencieux, le cybercar pourrait remplacer la voiture individuelle sur de courts trajets en ville. Une solution pour limiter à la fois la pollution et les embouteillages…