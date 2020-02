Il est des révolutions que les hommes oublient, même quand elles jalonnent leur vie au quotidien. C'est le cas du bouleversement architectural de Paris par le baron Haussmann. Un nouvel atlas nous offre l'étonnant décryptage d'une révolution urbaine sans précédent

La mutation urbaine du baron Haussmann fut un chantier démesuré. Il a fait vivre pendant trente ans les Parisiens dans la poussière et dans la boue, sans que ceux-ci ne devinent réellement les buts poursuivis par le maître d'ouvrage : l'empereur Napoléon III. Un historien, Pierre Pinon, révèle aujourd'hui dans un magnifique atlas de plus de 500 gravures et photos les dessous de cette gigantesque révolution urbaine. Une révolution dont l'auteur nous révèle également les vrais commanditaires. Et la surprise est de taille, Napoléon III ne fut en effet, que l'acteur d'apparence de ce chantier pharaonique. Certes, ce Paris moderne que nous connaissons aujourd'hui est bien l'œuvre de la volonté d'un homme Napoléon III et de son maître d'œuvre, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. En effet, quand le fameux baron intervient, il agit sur un tissu urbain qui conserve les traces de ses origines (Lutèce) et de ses évolutions successives aux XVII, XVIII et XIXe siècles. Un terrain sur lequel ont déjà œuvré bien des "architectes" des régimes précédents. Comme le note Pierre Pinon : "En fait, toutes les solutions pour remédier au problème de l'encombrement du centre de Paris et de son déplacement vers le nord-ouest ont été envisagées sous la Monarchie de Juillet. Louis Napoléon et Haussmann ont trouvé quantité de plans et de projets à leur arrivée à Paris. Il fallait trancher." Ce qu'ils ont fait. Mais l'époque était à l'idéal et derrière l'Empereur on devine aisément l'influence de toute une bourgeoisie montante et industrieuse bien décidée à profiter de l'occasion pour faire de Paris la capitale de leur idéal. Un idéal qui au passage pouvait donner lieu à quelques belles opérations spéculatives.



Une méthode plus qu'une esthétique

Ainsi, dans la fureur d'une démolition sans précédent, le Paris haussmannien va devenir réalité. Mais au-delà des transformations spectaculaires, ce Paris là est d'abord une méthode avant d'être une esthétique. Et celle-ci se dote d'une une arme ravageuse : la percée. "Figure majeure de la transformation de Paris, la percée vise à relier les quartiers dispersés ou isolés en transperçant la ville d'un point particulier à un autre : un monument (le Louvre), un équipement (une gare ou une caserne) ou une porte urbaine, une place, un pont ou un carrefour important de rues anciennes", écrit Pierre Pinon. Grâces à cette arme redoutable, en l'espace de vingt ans à peine, Paris sera ainsi redessiné : voies élargies, monuments mis en valeur, immeubles reconstruits, végétation envahissant la ville (jardins et arbres bordant les avenues), carrefours nombreux. Bref, Haussmann va apporter, pour la première fois, de la respiration dans une capitale étouffant sous les strates de son passé. Plus qu'une mutation, c'est une révolution urbaine aux conséquences économiques et sociales majeures. Évidemment, les "vieux" Parisiens ne reconnaissent plus leur ville. Ils ont la nostalgie de leur Paris confiné, étroit et secret. Il est bien difficile de résumer en quelques mots le fabuleux travail réalisé par Pierre Pinon dans cet Atlas du Paris haussmannien. Aucun aspect ne lui échappe : qu'il soit financier, immobilier, architectural ou urbanistique. C'est incontestablement la plus complète synthèse réalisée à ce jour sur ce que l'on appelle toujours, le Paris hausmannien. Il nous offre aujourd'hui un étonnant et riche décryptage : celui d'une capitale qui fut par la volonté d'une poignée d'hommes violemment extraite du Moyen âge et projetée en force dans l'ère moderne.



Atlas du Paris haussmannien ou la ville en héritage du second empire à nos jours par Pierre Pinon aux éditions Parigramme à Paris, 49 euros.

