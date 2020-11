L’union sacrée des industriels et des architectes se traduit souvent en records. Le sidérurgiste Arcelor fabrique pour les tribunes du Stade rennais une poutre d’acier de 160 mètres de long.

Séquence démesure...



Le stade de Rennes fera bientôt partie des ouvrages les plus emblématiques de l’union entre les industriels et les architectes. En effet, pour satisfaire aux contraintes d’architecture et d’urbanisme exigées par les architectes chargés de rénover le stade, le sidérurgiste Arcelor vient de produire une poutre géante qui à elle seule est un concentré de performance. Avec une longueur de 196 mètres, une hauteur de dix mètres et une épaisseur de 60 cm la poutre, malgré ses 400 tonnes, semblera flotter au-dessus des tribunes nord. Dans le monde du football, rien n’est trop beau pour le confort des supporters. C’est en effet pour leur offrir une visibilité maximale que le choix des architectes s’est porté sur la mise en place d’une telle poutre, laquelle évite tout appui entre les poteaux elliptiques des virages. Tout à été prévu pour que ce monolithe d’acier résiste aux contraintes les plus sévères. La neige, par exemple, pourra amener l’ouvrage à supporter une charge sur chaque poteau de plus de 1300 tonnes sans pour autant que la flèche de la poutre excède 30 cm. Pour réaliser l’assemblage par soudage des différents tronçons de la poutre et avoir une limite de 355MPa garantie, quelle que soit l’épaisseur, c’est un acier particulier, aux propriétés thermomécaniques d’exception, qui à été retenu. Le Histar 355 TZ –40°c développé par Arcelor est en effet le seul capable de garantir une résilience à basse température dans les sens transversaux et longitudinaux. La méga-poutre est actuellement assemblée dans les ateliers de la société Gagne au Puy-en-Velay avant d’être transportée par morceau de 37 mètres et assemblée par tronçons de 65 mètres. Le levage d’une telle masse constituera sans doute l’une des étapes les plus spectaculaires de la réalisation de l’ouvrage. En attendant, pour tous ceux qui aiment le spectaculaire mais qui ne pourront pas se rendre à Rennes le jour du levage, Arcelor à décidé d’exposer les images de sa méga-poutre lors du salon Batimat au stand 49 hall 1.

