Le 13 Octobre, Courrier International a fait paraître un HS maison, dédié à l'architecture et à l'urbanisme. Dans ce numéro on trouve donc une somme d'articles sur l'architecture, dont : L'urgence et la précarité (New York Times), "Les métropoles transformées en musées ou en parcs à thème" (La Vanguardia, Barcelone) . " A l'est un brouillon urbain" (Handelsblatt). ou encore "Des maisons qui flottent" (Los Angeles Times), et même l'annonce d'un gratte ciel construit entièrement... en bois "Bâtissons une forêt d'immeubles en bois" (Asahi Shimbun), et bien d'autres.

En tout une cinquantaine d'articles, véritable panorama des réflexions urbaines rapportées par les médias internationaux. A la fin de la revue, une courte rubrique sélectionne une dizaine de sites internationaux en Architecture, Urbanisme, design, Ecologie et Ethnologie. Courrier International est une revue qui reprend et traduit en français des articles de la Presse Mondiale comme : Asahi Shimbun, The Daily Star, The Daily Telegraph, Financial Times, The Guardian, Handelsblatt, The Independent, Los Angeles Times, The New York Times etc. Numéro spécial Octobre-Novembre 2004 - 6,5€

http://www.courrierinternational.com

