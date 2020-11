Dans nos souvenirs, les lieux que nous avons aimés, nous reviennent parfois à travers un parfum, une couleur ou un touché. Ces souvenirs nous impriment. Ils se nomment, Chanel n°5, odeur de Madeleine ou odeur de manguier. Mais s'ils existent dans nos mémoires, ils se recréent aussi en permanence. Le Park Hyatt de Paris-Vendôme a repris avec art, cette volonté de "marquer les sens" du voyageur et offre ainsi à ses clients une expérience unique: un voyage sur les cinq sens

C'est vers une dimension émotive et sensorielle complète qu'Ed Tuttle, l'architecte intérieur, et les différentes équipe du Palace parisien ont travaillé, en proposant un levier sur chacun de ces sens. Un lieu unique pour un séjour le temps d'un café, d'un repas ou d'une nuit...

On quitte la rue de la Paix et on entre dans le lieu et c'est l'odorat : Blaise Mautin.

Ce très jeune parfumeur adepte du "sur mesure" a crée pour l'hôtel, une ligne exclusive de parfum d'intérieur, une ligne de soin et de produits de bain, fidèle au style raffiné et élégant de ce palace contemporain. Voyageur, lui même, il vous raconte son univers comme on conte une histoire magique. Il coure le monde à la recherche des matières premières les plus rares qu'il va amalgamer et doser jusqu'à la création d'une senteur unique, dont la seule évocation, comme une incitation au voyage, condense et libère l'émotion.

Quand le regard se tourne vers les oeuvres d'art, la vue se réveille

Le Park Hyatt Paris-Vendôme dévoile son extraordinaire exposition permanente d'art contemporain. Cette collection qui réunit des artistes de renommée internationale est constituée de peintures, de sculptures et de dessins achetés ou commissionnés spécialement pour l'hôtel. En effet, tout le concept architectural du Park Hyatt Paris - Vendôme repose sur l'intégration totale et la mise en valeur des oeuvres contemporaines dans le design de ce lieu unique. Le choix de certaines oeuvres comme " Lightning on Higgins Pond " de Sideo Fromboluti illustre la volonté d'Ed Tuttle de faire entrer la nature à l'intérieur même de l'hôtel. - 300 oeuvres d'art, jeu de lumière artificielle/naturelle, espaces ouverts/fermés grâce aux colonnades...

L'ouie se repose à travers trois univers musicaux, disposés comme des objets dans les restaurants, le bar et le Spa. Ils ont été créés sur mesure par des directeurs artistiques

Le toucher vient ensuite, matière sensuelle et soyeuse avec la chenille thaïlandaise créée sur mesure par Jim Thompson, porcelaine sur-mesure par Jaune de Chrome...

Le goût est sublimé par une cuisine créative autour des meilleurs produits du terroir français, par la simplicité d'une cuisson au grill.

A l’origine de cette histoire sensorielle, un homme : Ed Tuttle, architecte américain de 56 ans qui conçoit ces somptueux hôtels comme des maisons particulières où l’on rêverait de vivre. Installé à Paris depuis 1977, il dirige une agence de 7 personnes située rue des Saints Pères. Ses projets englobent architecture, architecture intérieure et design du mobilier et des accessoires et il s’efforce toujours de donner un style très représentatif de la culture propre au pays dans lequel ses hôtels de rêve sont édifiés. Il s’attache également à respecter l’environnement en utilisant le plus souvent des matériaux et des techniques artisanales locales afin d’intégrer de manière harmonieuse des éléments d’architecture contemporains dans des paysages souvent sauvages et somptueux.

Chargé de l’architecture intérieure du Park Hyatt Paris-Vendôme, il a repris, à travers l’ensemble de l’hôtel, les matériaux qui étaient typiquement utilisés à Paris au XIX siècle et il les a re-travaillé de manière contemporaine. En fait, ce projet, parti d’une vision, est la concrétisation d’une réflexion de fond sur le classicisme à la française voir l’attitude française face à la beauté. Ed Tuttle a profité de ce projet pour faire travailler de nombreux artisans et artistes contemporains afin d’en faire un lieu unique, actuel et sans précédent à Paris, mélange de classicisme parisien et de modernité.

