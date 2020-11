Toujours plus grand, toujours plus haut. À Taipei, une tour de 508 mètres de haut va voir le jour. Un projet à haut risque !

Une sorte de compétition internationale occupe depuis fort longtemps les grandes métropoles - voire les nations - et leurs architectes sur la conception de la tour la plus haute jamais construite. Aujourd’hui, il est vrai, la technologie autorise toutes les audaces. Au point que l’on se demande parfois ce qui pourrait retenir les architectes. Dernière folie en date, le Taipei 101 à Taiwan qui est en phase d’achèvement. La dernière poutre métallique vient en effet d’être hissée à 508 mètres de hauteur, au 101ème étage de l’immeuble. Et pourtant, le projet a bien failli ne pas voir le jour. En 1999 d’abord, des raisons de sécurité aérienne le remettent en cause et en avril 2003, un tremblement de terre (6,8 sur l’échelle de Richter) provoque la mort de cinq personnes à la suite de la chute d’une grue.

La tour collectionne déjà certains records : celui du plus haut immeuble du monde, celui du restaurant le plus élevé et celui de l’ascenseur le plus rapide puisqu’il ne mettra que 39 secondes entre le rez-de-chaussée et le 89ème étage. Plantée dans le sud de la capitale et entourées de montagnes, Taipei 101 va fournir 35 121 m2 d’espace aménagé en partie en bureaux de multinationales et voler le record détenu jusqu’à ce jour par la tour Petronas à Kuala Lumpur en Malaisie. Cette tour comprendra par ailleurs, un centre commercial, des clubs de mise en forme et des restaurants.

Dans cette région du monde à l’activité sismique assez forte, gageons que les fondations sont assez solides pour se moquer de l’échelle de Richter, baromètre essentiel en Asie du Sud-Est.

Redacteur