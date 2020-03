L'agence Arte Charpentier Architectes est l'auteur d'un pavillon d'accueil remarquable pour un site du Crédit Agricole, à Montrouge. Une « virgule » surplombe des espaces largement vitrées, faisant forte impression.

L'agence Arte Charpentier Architectes a réalisé en 2015 ce Pavillon d'accueil pour le Campus Evergreen à Montrouge. Le Crédit Agricole Immobilier Entreprise désirait, dans le cadre du réaménagement de son campus, un repère architectural fort pour marquer l'entrée sur son site. Il devait être « remarqué et remarquable » tout en laissant « transparaître l'univers végétal et convivial, fluide et lumineux des espaces de vie à l'intérieur du campus ». Afin de répondre à cette demande, l'agence d'architecture a travaillé sur l'idée d'un pavillon suscitant la surprise et l'émotion des nouveaux visiteurs.

« C'est un pavillon à l’image forte », écrit Arte Charpentier Architectes, « seuil d’accueil affirmé et ouvert, qui signe l’entrée et facilite la lecture du site. Repère familier pour tous ceux qui travaillent sur le site, il est aussi le signal d’accroche [qui] renouvelle l’image du site, devient la vitrine du campus Evergreen et exprime les valeurs d’innovation et d’efficacité du Crédit Agricole par son audace architecturale ». Le pavillon déploie 600 m2 sur deux niveaux. Neuf rayons de courbure sont nécessaires au dessin complexe de l’enveloppe métallique qui recouvre deux espaces distincts.

Une virgule devant le pavillon

Augusto Da Silva

Le premier espace, baptisé « la virgule », protège de son auvent les portiques d’entrée réservés au personnel. Le second espace, le pavillon en lui-même, est largement vitré de part en part. C'est par là que les visiteurs accèdent au site niveau rue et peuvent rejoindre le Campus au niveau inférieur. Le pavillon résout le dénivelé de plus de quatre mètres du terrain grâce à sa volumétrie. Sa charpente est entièrement métallique, ainsi que la toiture, qui déborde jusqu’à 5m de la façade.

L'agence Arte Charpentier Architectes a également été en charge de l'architecture intérieure, à travers son département dédié. Niveau rue, une borne d’accueil en corian permet aux visiteurs de se faire enregistrer et de patienter sous une voute spectaculaire illuminée par des lignes de leds colorés qui proposent plusieurs scenari d’éclairage. Niveau Campus, un espace largement ouvert sur le parc permet d’héberger des expositions temporaires. Celui-ci est susceptible d’accueillir du public, conformément à la demande de la mairie de Montrouge. Intérieur comme extérieur, cette réalisation devrait laisser une marque forte dans le cœur des visiteurs.

Laurent Perrin

Photo de une : Augusto Da Silva