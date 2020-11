Des rites purificateurs aux plaisirs voluptueux de l’eau, le bain est depuis 2000 ans intimement lié à toutes les civilisations. Dans un ouvrage d’une iconographie exceptionnelle, Françoise de Bonneville nous emmène à la découverte de la fabuleuse histoire du bain.





Son histoire est aussi ancienne que celle des plus vieilles civilisations. Symbole de pureté par nature, la relation de l’homme à l’eau, siècle après siècle, d’un continent à l’autre, a toujours été entourée d’une multitudes de rites. Il est donc naturel que le « grand livre du bain » de Françoise de Bonneville s’ouvre sur la nuit des temps, avec l’ancien testament. Tandis qu’en Orient, notamment au Japon et en Chine, le bain occupe depuis longtemps une place particulière, c’est en Europe le monde Grec, et surtout Romain, qui va durablement donner au bain son rôle dans la vie sociale. En partant de cette époque, l’auteur décline avec brio toutes les étapes durant lesquels le bain s’est affirmé comme un véritable art de vivre. Qu’il ait été public ou privé, l’espace des ablutions a toujours constitué un terrain particulièrement fertile pour l’ imagination des hommes. Le livre de Françoise de Bonneville retrace ainsi, autant en image qu’en texte, les mille et une relations complexes entre l’homme et l’eau. Que ce soit dans ses quêtes spirituelles ou dans sa recherche perpétuelle du plaisir et des voluptés, le bain a toujours été l’étonnant révélateur de son esprit d’invention et de son sens de l’art. Françoise de Bonneville dévoile ainsi aux détours des cabinets de bains aux cuveaux de bois du XIXème siècle, dans les baignoires déguisées du XVIIIème siècle ou encore dans les bains livrés à domicile du siècle des lumières, le génie en pleine action d’une foule d’inventeurs et d'artisans géniaux aussi anonymes que prolifiques. On peut aussi, dans les lourdeurs magnifiques des salles de bains anglaises aux lignes nettes et carrelées en passant par la perfection du design contemporain des salles de bains américaines percevoir, dans sa plus fine intimité, la philosophie des mœurs du temps. Le curieux destin du bidet, qu’elle nous décrit à la manière d’une romancière, en est une parfaite illustration. Françoise de Bonneville révèle également, dans une plongée qui va du coeur des fastes orientaux du hammam aux temples modernes de la balnéothérapie comment, sous des prétextes sanitaires, toutes les sociétés perpétuent autour de l’eau leurs cultes à la sensualité et à l’esthétisme. L’auteur étend également son enquête aux milles accessoires et au mobilier qui habillent les instants magiques du bain. Pour finir, peu jalouse de ses trouvailles, Françoise de Bonneville nous révèle une longue liste d’adresses où sont recensés par spécialités les meilleurs professionnels de l’univers du bain et de ses accessoires. Un liste avec laquelle chaque salle de bains deviendra, entre les ensembliers de grand luxe ou les derniers artisans des sanitaires de cuivre martelés, en passant par les insolites comptoirs des essences rares, le temps d’un bain, le chemin d’une savoureuse évasion.

Le livre du bain par Françoise de Bonneville aux éditions Flammarion (200 pages env 30€).

