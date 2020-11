D'ici deux ans, le Palavela sera le terrain de compétition des épreuves olympiques de patinage artistique et de short-track. Ce monument construit en 96 à l'occasion du centenaire de l'unité italienne a une physionomie plus que familière et ce, pas seulement pour les Turinois ! Construit dans le décor naturel que forment le Pô et la colline, le Palavella est l'un des plus fameux symboles de l'architecture turinoise.

La réhabilitation de ce symbole a été confiée à Gae Aulenti, architecte formée dans le groupe d'Ernesto Rogers, architecte mondialement connue notamment pour sa reconversion de la gare d'Orsay en musée des Impressionnistes. La transformation du Palavela marque les débuts dans le domaine du sport de Gae Aulenti, architecte formée dans le groupe d'Ernesto Rogers et diplômée en 1959 de l'Université de Milan. Il s'agit d'un nouveau défi pour cette spécialiste polyvalente, parmi les plus appréciées à l'étranger, connue notamment pour sa reconversion de la Gare d'Orsay en musée des Impressionnistes. Professeur de 1960 à 1967 aux facultés d'architecture de Venise et de Milan, elle a toujours alterné les rôles académiques avec les rôles conceptuels à succès : intérieurs, éléments de décoration, systèmes d'éclairage, aménagements et expositions pour les principales industries italiennes. Sa renommée internationale s'est également affermie grâce à de prestigieuses expositions au Museum of Modern Art de New York et dans le Pavillon de l'art contemporain de Milan, ainsi qu'aux décors de théâtre pour Luca Ronconi. Parallèlement, elle poursuit son activité de critique et de journaliste, débutée en 1955 pour le graphisme du magazine Casabella. Depuis 1974, elle est membre du comité directif de la revue Lotus aux côtés de Oriol Bohigas, Kenneth Frampton, Vittorio Gregotti, Christian Norberg-Schulz et Joseph Rykwert. Gae Aulenti a choisi REYNOBOND® version " brossé " Parmi différents matériaux disponibles sur le marché, la célèbre architecte a choisi REYNOBOND®, le produit phare d'Alcoa Architectural Products Merxheim. Particulièrement adapté aux applications architecturales, REYNOBOND® est un panneau multicouches composé de deux tôles d'aluminium prélaquées thermo-collées de part et d'autre d'une âme en polyéthylène. Parmi les nombreuses finitions déclinées par Alcoa Architectural Products Merxheim*, Gae Aulenti a choisi l'aluminium brossé pour son effet très "actuel ". La fiabilité, la performance et l'élégance incontestable de REYNOBOND® ont naturellement conduit Gae Aulenti à choisir ce matériau pour la réalisation de ce projet ambitieux qui ne représente pas moins de 4 000 m2 de façade. *Pionnier dans l'industrie de l'aluminium prélaqué, Alcoa Architectural Products Merxheim est une filiale du groupe Alcoa, numéro un mondial de l'aluminium



