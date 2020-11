Une 3ème édition des 'Best Of du Verre' réussie : trois remarquables réalisations récompensées

Temps fort de la filière verre plat, les « Best Of du Verre », organisés tous les deux ans par la FFPV, Fédération Française des Professionnels du Verre, récompensent les oeuvres les plus originales dans les trois catégories suivantes : architecture, oeuvre artistique et agencement.

Après une première sélection de neuf nominés sur vingt-huit projets présentés cette année, le jury -composé de 22 prescripteurs, industriels du verre, entreprises, acteurs de l’enseignement technique et journalistes des presses grand public et professionnelle – vient de désigner et de primer les trois heureux lauréats du cru 2004 Nominés catégorie Artistique: Allegro Modrato: Sculpture en verre Alegro Moderato est une sculpture en verre qui associe l’horlogerie, la musique, le cinéma et la poésie. Composée de glaces claires de 6 mm ayant été coupées, polies, sablées, dorées, argentées, peintes entre chaque verre puis collées par colle UV transparente, elle a été conçue et réalisée par Samantha Schmid, créateur verrier.

Conception & Réalisation: Samantha Schmid Nominés catégorie Agencement: Porte des Ecritures: Chateau de Chamarande Une Située au Château de Chamarande (91), la Porte des Ecritures signale au public l’entrée des archives départementales de l’Essonne. Porte monumentale à deux vantaux d’1,6 m de large sur 3,4 m de haut en verre extra clair, d’une épaisseur totale de 22 mm, elle est couverte d’écritures et de dessins sablés.

Conception: Anne Deguelle, artiste - Réalisation: Macocco Ile de Frane Nominés catégorie Achitecture: Zenith de la grande Halle : Auvergne Le Zénith Clermont-Ferrand représente la façade principale de la Grande Halle d’Auvergne, composée de vitrages dressant un portrait de l’ensemble des paysages, personnalités et activités économiques d’Auvergne. Son décor sur verre est réalisé grâce à la technique de la chromographie et le verre, ainsi décoré, a ensuite été assemblé en feuilleté Evasafe d’une épaisseur de 6 mm.

Conception: Emmanuel Barrois - Réalisation: Jean Gobba S.A

