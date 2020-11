Une œuvre digne des grands maîtres de la Renaissance : l’impressionnante coupole inversée de l’hôtel du département de Colmar est un tel bijou de savoir-faire qu’elle a remporté haut la main le trophée du Plâtrier, Staffeur et Stucateur 2003, catégorie Staff et Stuc.

Imaginez une immense dôme inversé de 16 mètres de diamètre : son apex est du coup le point le plus prés du sol, et pourtant l’étonnante structure géométrique apporte luminosité et respiration à la salle qui le héberge. Cette structure existe, elle illumine le centre de l’hémicycle de l’Hôtel du département de Colmar dans le Haut-Rhin. La « coupole de Colmar » a été financée par le Conseil général du Haut-Rhin dans le cadre de la rénovation de l’Hôtel du département, confiée aux entreprises Fainsiber & Associées et Merat & Partners. Mais pour la réalisation de l’extravagante coupole on fera appel aux maîtres plâtriers de l’entreprise Werey Plâtre et Staff.

Ces derniers comprennent rapidement la difficulté technique que représente la réalisation d’une telle structure et commencent par mettre au point une technique sur-mesure. En effet, au-delà de l’extravagance architecturale, la coupole inversée de Colmar était un véritable défi technique. Réalisée avec un centre en plâtre projeté réverbérant et une périphérie en plaques de staff perforées absorbantes, elle était difficilement assemblée « à l’envers ». Comment en effet projeter le plâtre sur une surface convexe tout en le façonnant en une forme parfaite ?

La solution fournie par Christian Werey, de Werey Plâtre et Staff, a été de mettre au point un ingénieux traîneau circulaire à cerce, coulissant sur un chemin constitué de règles en aluminium, pour poser les plaques de staff et tirer le plâtre en toute tranquillité et précision. Le centre du dôme est réalisé en treillis Stucanet, selon le rayon de courbure de la sphère. On procède ensuite à la projection de plâtre Lutèce® LP33 X Plus, grâce au traîneau circulaire à cerce. La périphérie du dôme est en plaques de staff perforées pour mieux absorber les sons. Chaque plaque de staff en Molda Dur, fabriqué sur place, a un double rayon de courbure avec une perforation rayonnante. Un joint de dilatation très précis fait la jonction entre la partie staff et la partie plâtre. Tout au long de la périphérie de l’étonnante structure, une corniche en staff éclaire la coupole et rediffuse la lumière sur l’hémicycle.

Le résultat est tellement impressionnant, tant par sa conception que sa réalisation, qu’il a remporté haut la main le prestigieux trophée du Plâtrier Staffeur Stucateur 2003, dans la catégorie Staff et Stuc. Un succès mérité pour une technique innovante, celle du traîneau circulaire à cerce, qui devrait inspirer nombre d’architectes-concepteurs. D’ailleurs, elle n’attend plus qu’à être à nouveau appliquée à un nouveau projet, si possible aussi fou !