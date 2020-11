Les skieurs en ont rêvé, Pomagalski l’a fait. Le constructeur de téléphérique vient d’installer la cabine d’un super téléphérique ouvrant l’accès au plus grand domaine skiable du monde.

Le site va s’appeler Paradiski. Un nom qui n’est pas galvaudé car la construction du super téléphérique reliant les stations des Arcs, de La Plagne et de Peisey va bientôt donner naissance au plus grand domaine skiable du monde. Pour créer ce domaine de 425 Km de pistes et de 175 remontées mécaniques il aura donc fallut construire le plus important téléphérique du monde. Le Vanoise Express emmènera au-dessus de l’immense vallée du Ponthurin, 200 skieurs à chaque traversée, à une vitesse de 12,5 m/s. Une vitesse record obtenue à l’aide d’un monstre de puissance, un moteur de 1 350 KW. Les voyageurs seront ainsi transportés sur une distance de 1,8 Km à plus de 380 mètres du sol. Grâce aux cabines de grand volume, la capacité du téléphérique permettra le transfert de 10 000 personnes/jour. Avec un dénivelé de 64 mètres entre les gares, ce téléphérique détiendra également le record de la plus grande distance entre deux pylônes. La tension des câbles sur une telle distance est en soit un défi d’ingénieurs hors du commun. Avis aux amateurs, il faudra quand même avoir le cœur bien accroché pour franchir cet impressionnant passage. Impressionnant mais sans risque car les concepteurs du Vanoise Express se sont surpassés en matière de sécurité au point de doubler l’installation. Au système classique basé sur un câble/deux cabines, le constructeur de Grenoble a substitué deux systèmes indépendants avec un doublement des salles de machines, deux systèmes de secours et deux motorisations complètes. Chaque cabine sera ainsi portée par un jeu de cinq câbles dont les diamètres ont été fixés à 75 mm pour le câble tracteur, et 45 mm pour les autres. Pour tenir les délais fixés au mois de décembre 2003, les terrassiers en charge de la construction des gares ont dû accomplir des prouesses. En 2002, les conditions météorologiques exécrables ont en effet réduis par deux le temps nécessaire à la construction des bâtiments. Les terrassiers ont donc réalisé les ouvrages en plein hiver sous des intempéries et des températures à la limite du supportable. Mais le dieu du ski sera satisfait. Dès cet hiver, il sera possible aux skieurs de circuler plusieurs semaines sur le domaine sans jamais reprendre les mêmes itinéraires.

