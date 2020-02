Aujourd’hui très protégé des actes de terrorisme tant redoutés des Américains, le pont du Verrazano de New York fut, jusqu’en 1981, le plus long et le plus haut pont suspendu du monde.

Il fut aussi le pont qui suscita le plus de superlatifs… Ainsi ses câbles d’acier, dont les torons mis bout à bout peuvent faire six fois le tour de la terre, coûtèrent plus cher que le Golden Gates californien… Et, pour éviter qu’il ne s’effondre sous les 200 mètres de haut de ses piliers, son tablier épouse parfaitement la courbe de notre planète. Inauguré le 21 novembre 1964, il accueillit cette même année 48 000 véhicules… Aujourd’hui, ce sont 190 000 voitures qui empruntent quotidiennement ses douze voies géantes. Et bientôt, cyclistes et piétons pourraient également venir admirer le paysage. Des associations militent actuellement dans ce sens… Par préoccupation écologiste ? Pas seulement. Simplement parce que d’ici, à 70 mètres au-dessus de l’eau, la vue sur Coney Island et l’Atlantique est superbe même si hélas, la « sky line » initiale a subi quelques désastreuses modifications. Le Pont Verrazano doit son existence à l’architecte Othmar Amman et son nom à l’explorateur italien qui découvrit, en 1954, le port de New York et la côte est des Etats-Unis. Quant à la décision de lui donner le jour… elle en incombe à Robert Moses. Nous sommes en 1959 et les Américains traversent le détroit entre Manhattan et Brooklyn à bord de ferries. Ce qui, en cas de brouillard, peut leur prendre plusieurs heures. Pourquoi Othmar Amman ? Parce que l’homme a déjà dessiné cinq ponts d’envergure à New York. Pour se consacrer à ce projet, il abandonne ses fonctions d’ingénieur à la TBTA et crée sa propre société avec son associé Charles S. Withney. Le projet des deux hommes dépasse le réalisable : les piles du pont sont aussi hautes que des tours de 70 étages et ses fondations soutiennent 264 000 tonnes. Elles sont enfouies à 105 m de profondeur côté Staten Island et à 170 m en face. En 1962 furent édifiées les piles en acier. Entre mars et août 1963, on tira les quatre gigantesques câbles d’une rive à l’autre et on installa enfin le tablier en commençant par le centre pour réduire l’amplitude de mouvements au sommet des piles et éviter les risques de distorsions des câbles. La construction de deux voies superposées termina l’ensemble. Pourquoi le choix de voies superposées ? Pour rigidifier l’ouvrage et répondre aux amplitudes thermiques qui peuvent faire varier la hauteur du pont de plus de 4 mètres lors de fortes chaleurs. Aujourd’hui, après quarante ans de bons et loyaux services, le pont Verrazano n’est plus le pont suspendu le plus long du monde, mais il reste encore le plus long pont suspendu des Etats-Unis…

