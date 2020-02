Votre entreprise peut disposer de trois types de matériels : le matériel sédentaire, le matériel informatique et le matériel de chantier. Si les matériels informatiques et sédentaires sont couverts, en cas de dommages, par votre contrat "multirisques", les matériels de chantier, en revanche, doivent faire l’objet d’une assurance spécifique type "Bris de machines et matériels de chantier". Le point de vue de la SMABTP, l’assureur des pros du BTP.