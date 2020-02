Pour favoriser la transition énergétique, les communes du pays doivent installer des IRVE (Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques) pour répondre à l’augmentation des achats de véhicules hybrides ou intégralement électriques. Régulièrement, les entreprises installant ces systèmes demandent la « qualification IRVE », en réalité inexistante. Un point sur lequel revient Qualifelc.

Quelle est la plus belle façon d’annoncer à ses clients qu’ils se trompent sur un point ? Les complimenter. Dans un communiqué, Qualifelec - organisme de référence dans la qualification de la filière électrique et énergétique - qualifie ses entreprises agrées de « poètes » adeptes de l’« hypallage », une figure de style associant certains mots d’une phrase à ce qui convient logiquement à d’autres mots. Autrement dit, la plupart s'emmêlent les pinceaux, demandent une « qualification IRVE » tandis qu’il faudrait demander « des qualifications avec la mention IRVE ». Qualifelec doit à présent défaire ce méli-mélo de termes.

Pour illustrer la différence, Qualifelec propose une explication imagée de la qualification complétée par la mention IRVE : « la mention IRVE ce sont les sièges en cuir dans la voiture, la qualification c’est la voiture. Pas de sièges en cuir, sans voiture ! ». La qualification IRVE n’existe donc pas, il s’agit d’une mention. « Une mention vient donc compléter une qualification, celle-ci s’appuyant sur le socle métier de l’électricien ».

À qui faire appel pour installer des IRVE ?

Qualifelec précise que le décret n°2017-26 du 12 janvier 2017, oblige que les entreprises installant des Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques soient qualifiées.

L’article 22 stipule « à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels habilites conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité. Cette qualification s'appuie sur un module de formation agréé par l'organisme de qualification accrédité́ ».

Quelles qualifications propose Qualifelec ?

Pour s’adapter à ce décret, Qualifelec propose aux entreprises cinq qualifications avec la mention IRVE :

Installations Électriques en Logement-Commerce-Petit Tertiaire (LCPT) ERP 5ème catégorie ERT≤400m2 et/ou ≤100 personnes

Installations Électriques en Moyen-Gros Tertiaire-Industrie (MGTI) ERP 1ère - 4ème catégorie ERT>400m2 et/ou >100 personnes

Éclairage Public (EP)

Branchements et Réseaux (B&R)

Solaire Photovoltaïque (SPV)

Comment devenir une entreprise qualifiée avec la mention IRVE

Pour que les entreprises obtiennent la mention IRVE, elle doit justifier « qu’un de ses collaborateurs a suivi une formation IRVE, agréée par Qualifelec ». Il n’est pas obligatoire que les salariés d’entreprises suivent l’intégralité des formations IRVE, elles peuvent « choisir le niveau de formation qui correspond aux équipements » qu’elles seront amenées à installer.

Si l’entreprise n’est pas qualifiée, Qualifelec propose plusieurs moyens de le devenir, comme une qualification probatoire de deux ans. Pour cela, les entreprises doivent constituer un dossier administratif et apporter la preuve d’une formation IRVE. La qualification pourra être renouvelée au bout de cette période, mais pour une durée de 4 ans, cette fois-ci en apportant « 4 références de chantier correspondant aux exigences de la qualification demandée » et « 2 références d’installation IRVE conformes aux exigences de nos référentiels », en plus des premiers justificatifs demandés.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock