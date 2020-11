PARIS, 8 fév 2005 (AFP) - Les fonds distribués par le 1% logement en 2004 ont été versés à 682.377 ménages totalisant 1,61 milliard d'euros d'aides, soit une augmentation de 9,7% par rapport aux aides versées en 2003, selon l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL).

Les aides aux ménages du 1% logement se répartissent en quatre catégories :476.815 aides "loca-pass", qui permettent d'avancer la caution des locataires et garantissent 18 mois en cas d'impayés, 35.817 aides "mobili-pass" (en hausse de 14% par rapport à 2003), dont 70% ont été délivrés avec l'accord des entreprises pour des salariés en cours d'embauche ou mutés, 111.550 aides pour prêts "pass-travaux" (+5% par rapport à 2003), et 58.195 prêts d'accession (+24% par rapport à 2003), précise l'UESL dans un communiqué.

Les aides d'accession ont représenté 524 millions d'euros, et les "pass travaux" 721 M EUR. Le "mobili pass", aide à la mobilité professionnelle, a représenté 63 M EUR. Les aides "loca pass" ont représenté 250 M EUR de décaissements pour l'avance du dépôt de garantie et 1,46 milliard d'euros d'engagements pour la garantie de paiement des loyers et charges.