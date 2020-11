BEYROUTH, 23 juil (AFP) - Les investisseurs étrangers arabes ont acquis

deux millions de mètres carrés au Liban en moins de trois ans,

principalement dans la montagne autour de Beyrouth, selon le rapport d'une société libanaise de consultants immobiliers publié vendredi.



Au total, 2.070.000 m2 ont été vendus à des Arabes entre août 2001 et mars 2004, indique le rapport de Ramco. Selon le rapport, les Koweitiens sont parmi les acheteurs les plus actifs, mais les Emiratis se sont taillés la part du lion en concluant les plus gros contrats à Beyrouth et au Mont-Liban au cours des 32 derniers mois.

Les investisseurs du Golfe ont une préférence pour le Mont-Liban "dont ils apprécient la fraîcheur (...) mais n'aiment pas s'aventurer trop loin de Beyrouth", souligne le rapport, qui précise que 84% des acquisitions foncières ont eu lieu dans les régions de Baabda (38%), du Metn (27%) et d'Aley (18%).

Selon la loi libanaise, un étranger a le droit d'acquérir un maximum de 3.000 m2, à condition que la superficie totale des ventes dans chaque gouvernorat ne dépasse pas 3% de son territoire et 10% de la superficie de Beyrouth.

Un décret du Conseil des ministres est nécessaire pour tout achat par un étranger d'une superficie supérieure à 3.000 m2. Le Liban a une superficie de 10.452 km2. Le rapport de la société Ramco ne fournit pas le montant des contrats de vente, mais fait état de 680 millions de dollars d'investissements arabes entre 2000 et le premier trimestre 2004.

Le coût de la vie à Beyrouth est le plus élevé du monde arabe, selon les résultats d'une étude établie par la société américaine Mercer Human Resource Consulting, récemment publiée par la revue économique bi-mensuelle libanaise, Al-Iimar wal-Iqtissad.

La capitale libanaise occupe en outre la 23ème place dans la liste des villes dont la location des bureaux est la plus chère au monde, selon une étude établie en 2003 par la société de consultants fonciers Cushman & Wakefield Healy & Baker.