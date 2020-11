5ème avenue et Champs-Elysées les plus chers du monde

PARIS, 27 oct (AFP) - La 5ème avenue à New York puis les Champs-Elysées à

Paris restent les deux avenues les plus chères du monde pour les loyers des

commerces, suivis de Causeway Bay à Hong Kong, a indiqué mercredi l'étude

annuelle du cabinet Cushman et Wakefield Healey et Baker.

Sur la 5ème avenue, "la demande est considérable surtout que de nombreuses enseignes rêvent d'avoir leur nom associé à celui, prestigieux, de la 5ème avenue", avec un prix moyen de 8.406 euros au m2 par an. L'avenue des Champs Elysées, avec un prix moyen stable par rapport à l'année dernière (6.287 euros au mètre carré), se maintient à la deuxième place. Hong Kong conserve la place de troisième à laquelle il s'était hissé l'année dernière, suivi de Londres (Oxford Street) toujours quatrième. En revanche, Dublin (Grafton Street) supplante la ville de Sydney à la cinquième place du classement. Ce sont Tokyo (Ginza), Dublin (Grafton Street) et Buenos Aires (Florida) qui connaissent les plus fortes progressions au sein de ce classement portant sur 229 meilleurs emplacements à travers 45 pays dans le monde. Au niveau mondial, l'Asie connaît les plus fortes augmentations: deux tiers des emplacements ont vu leurs loyers grimper. Relevant un climat "optimiste", l'étude explique qu'"un grand nombre d'enseignes souhaitent s'installer aux meilleurs emplacements et la majorité d'entre elles cherchent à s'implanter sur les marchés émergents de l'Europe et de l'Asie". Ainsi, de nouvelles destinations deviennent "incontournables" comme la Roumanie avec Bucarest (Bulevardul Magheru) à la 35ème place, la Thaïlande avec Bangkok (City Centre) à la 43ème place ou encore l'Argentine avec Buenos Aires à la 39ème place (Florida) à seulement 641 euros le mètre carré.

