PARIS, 20 jan 2005 (AFP) - Plus de quatre Français sur cinq trouvent les

loyers trop chers et plus de la moitié d'entre eux disent choisir leur

logement principalement en fonction de son coût, selon un sondage TNS Sofres

à

paraître vendredi dans le quotidien La Croix.

83% des Français déplorent "le coût élevé des loyers", loin devant le manque de logements en général qu'ils sont 36% à regretter, lorsqu'on leur demande ce qui pose le plus de problème en matière de logement.

L'indice du coût de la construction, qui sert de référence lors de la révision des loyers, a fait un bond de 4,58% au troisième trimestre 2004, laissant augurer une forte augmentation des loyers dans un marché du logement toujours orienté à la hausse.

Un quart des personnes interrogées mettent en cause la qualité des logements, jugeant "trop grand le nombre de logements vétustes".

En cas de changement de logement, 52% des personnes interrogées estime que le coût est le critère de choix plus important. L'environnement social et le voisinage ne viennent qu'en deuxième position (39%), suivie de la proximité des commerces (28%) et de celle du lieu de travail (22%).

Interrogés sur l'implantation de logements sociaux, ils sont 87% à se dire favorables à l'implantation de nouveaux logements sociaux et 73% à y être favorables dans leur quartier.

Ce sondage réalisé pour l'association Humanisme et Habitat a été effectué les 12 et 13 janvier sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.