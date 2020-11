PARIS, 13 oct 2004 (AFP) - L'Etat va remettre sur le marché dans les dix

ans à venir 9 millions de mètres carrés de terrains inutilisés qui permettront

de construire 40.000 logements, a déclaré mercredi le ministre de l'Equipement

et des Transports Gilles de Robien.

"C'est 9 millions de mètres carrés que le ministère et ses établissements publics remettront sur le marché dans les dix ans à venir. Ces terrains permettront de construire environ 40.000 logements", a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale. "Dans les quatre années à venir, j'ai fixé comme objectif à mes services que 130 hectares soient mobilisés pour réaliser au moins 5.000 logements", a-t-il ajouté.

"Au-delà des surfaces que nous libérerons en vendant nos terrains, nous allons bien souvent offrir aux maires un formidable effet de levier pour rendre possible des projets qui étaient bloqués", a-t-il estimé. En 2002, M. de Robien avait demandé de dresser l'inventaire des terrains dont le ministère est propriétaire et dont il n'a plus besoin pour permettre la construction de logements en Ile-de-France.

En mai, le ministre de l'Economie Nicolas Sarkozy avait indiqué que 3 millions de mètres carrés de réserves foncières inutilisées étaient disponibles et qu'elles seraient déclassées d'ici 2010 pour servir notamment au logement social.