PARIS, 5 oct 2004 (AFP) - 92% des personnes qui ont participé à la

consultation sur les quatre projets d'architectes en lice pour le

réaménagement des Halles sont favorables à la transformation de cet espace,

selon la mairie de Paris.

L'exposition a reçu entre avril et septembre la visite de 125.000 personnes, dont 12.607 ont donné leur avis, par le biais de bulletins mis à leur disposition, sur les projets de Jean Nouvel, David Mangin, Rem Koolhaas et Winy Maas.

Selon la synthèse des avis réalisée par la mairie et rendue publique mardi, le projet du Néerlandais Rem Koolhaas, avec ses "émergences" multicolores, plaît pour son innovation architecturale. Il est à l'inverse critiqué pour atteinte à l'harmonie urbaine. Le projet de toit de David Mangin "rassemble les amateurs d'une tradition parisienne", selon la mairie. Le projet Nouvel est noté pour "la cohérence architecturale interne au projet".

Les visiteurs de l'exposition insistent sur la nécessité d'une présence végétale. On apprécie à cet égard le projet de Nouvel, que l'on voit comme un parc "au paysage ouvert", mais on critique son jardin suspendu en terrasse réservé à "quelques privilégiés" ou "coupé du reste de la ville". Le jardin de Mangin est accueilli favorablement, même si certains se plaignent de son "manque d'originalité". La densité de construction est un élément dont on tient compte, les visiteurs craignant une densification "guidée par des intérêts commerciaux" et l'émergence de grandes hauteurs. On reproche à Nouvel son "bétonnage" et à Mangin la trop grande étendue de sa toiture. Les derricks de Koolhaas sont considérés enfin comme "trop encombrants".

Les participants à la consultation imaginent volontiers une combinaison des projets de Nouvel et de Mangin.