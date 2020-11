METZ, 24 août 2004 (AFP) - Un habitant de Metz qui se trouvait à l'étroit

dans son studio, a percé un trou dans un mur mitoyen et s'est installé chez son voisin qui l'a retrouvé le soir, mangeant devant sa télévision, a-t-on appris de source policière mardi.



La police a dû venir déloger l'intrus qui s'estimait chez lui, dans son domicile agrandi et ne voulait pas quitter les lieux.

Les faits remontent à la mi-aôut. A l'aide d'un marteau, il avait percé dans la cloison un trou de 80 cm de haut et 50 cm de large et pénétré dans l'appartement de son voisin, parti au travail et qu'il ne connaissait pas.

Là, selon sa déposition à la police, il avait fait le ménage, fait tourner une machine à laver et pique-niqué d'une boîte de tomates devant la télévision.

Pour se justifier, ce jeune homme de 28 ans a affirmé aux policiers qu'il "avait pété les plombs" et s'était "pris pour un pharaon dans le labyrinthe d'une pyramide" lorsqu'il a creusé le trou.

Le jeune homme a été hospitalisé au sein du service psychiatrique du CHR de Metz.