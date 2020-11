BLAGNAC (Haute-Garonne), 8 mars 2005 (AFP) - La Société d'Economie mixte Blagnac Constellation chargée des zones Andromède et Monges-Croix-du Sud destinées à recevoir 4.600 logements autour de l'usine de l'Airbus A380 à Blagnac (banlieue toulousaine) a réuni mardi plusieurs dizaines d'architectes et promoteurs pour lancer l'appel d'offres, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le premier coup de pioche de ces deux "villes nouvelles" situées sur les communes de Blagnac, Beauzelle et Cornebarrieu, sera donné au printemps 2006 et dès la mi 2007, une première tranche de 500 à 800 logements devrait être livrée, a-t-on appris auprès des responsables de la SEM.

Le projet Andromède (à Blagnac et Beauzelle) comptait initialement 2.200 logements lors du lancement du programme A380 à la fin 2000, mais il a été réévalué depuis jusqu'à 3.700 logements tandis que celui de Monges-Croix du sud (commune de Cornebarrieu) a été porté de 600 à 900 logements. Les projets prévoient un habitat très diversifié réunissant à la fois des maisons individuelles et de l'habitat collectif dont une partie de HLM, pour assurer la mixité sociale.

A terme, les deux ZAC devraient être reliées à Toulouse par un tramway. 70 hectares d'espaces verts et 95.000 m2 d'activités tertiaires sont prévus sur la zone Andromède, et Monges-Croix du Sud offrira 12 hectares d'espaces verts et plusieurs équipements publics (groupe scolaire, crèche, médiathèque...).

Ces deux ZAC ont été conçues de pair avec la zone Aeroconstellation qui accueille la nouvelle usine Airbus destinée à l'assemblage de l'avion géant A380.