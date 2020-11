BOULOGNE-BILLANCOURT, 10 mai 2005 (AFP) - Le sénateur-maire UMP de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Jean-Pierre Fourcade, s'est dit mardi très triste, regrettant profondément la décision de François Pinault d'abandonner son projet de fondation sur l'île Seguin.



Je regrette profondément la décision de François Pinault, qui abandonne un projet remarquable, a déclaré M. Fourcade, au cours d'un point de presse à la mairie de Boulogne-Billancourt, se disant très triste.

Ceci dit, c'est fait. M. Pinault fait ce qu'il veut avec son argent et sa collection. (...) Nous n'avons jamais eu le moindre catalogue ni la moindre liste de la collection, qu'il gardait par-devers soi (...) Mais ce que préparait François Pinault était tout à fait exceptionnel, a encore dit le maire de Boulogne.

M. Fourcade est également revenu sur les raisons données par François Pinault pour expliquer sa décision: les lenteurs administratives sur le projet de fondation étaient surtout dues au ministre de la Culture de l'époque, qui a mis un an à signer l'arrêté de démolition des usines Renault, situées à l'emplacement prévu pour la fondation, a-t-il déclaré, ajoutant: ce ministre était Jean-Jacques Aillagon.

L'Etat a donc sa part de responsabilités. (...) Je n'ai aucune influence sur les délais administratifs, a encore dit le maire de Boulogne. François Pinault m'a téléphoné hier (lundi, ndlr). Il m'a dit: +j'ai perdu patience+. (...) Je ne me sens pas trahi. Aujourd'hui, je nous donne un an pour trouver autre chose pour remplacer la fondation. Dès ce matin (mardi, ndlr), des gens ont appelé pour faire des propositions, des grandes écoles, des organismes..., a affirmé M. Fourcade sans plus de précisions.

La mairie n'avait rien dépensé pour la fondation pour l'instant, et le projet d'aménagement de l'île Seguin et ses abords se poursuivra, même si l'affaire est ennuyeuse pour l'équilibre du projet, a-t-il indiqué: les travaux s'étendent sur 52 hectares. Nous avons prévu un projet général de 842.OOO m2 de constructions. Sur ce total, M. Pinault a renoncé à son musée qui ne faisait que 32.000 m2.

Sur l'île Seguin elle-même, une salle de concert et des galeries et ateliers d'artistes prendront place près de l'emplacement initialement prévu pour la fondation. Un grand pôle de santé et d'informatique sera également installé sur l'île, avec, à proximité, des logements pour les chercheurs et les étudiants, a expliqué M. Fourcade.