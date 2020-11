ABOU DHABI, 28 mars (AFP) - Abou Dhabi est engagé dans des projets estimés

à plusieurs millions de dollars pour agrandir son aéroport et en construire un

deuxième, ont affirmé lundi des responsables de l'aviation civile.

"L'expansion en deux phases porte sur la construction d'un nouveau terminal qui sera prêt en août 2005 et d'un nouvel aéroport qui sera achevé en 2009", a déclaré à la presse le président de l'aviation civile d'Abou Dhabi, cheikh Ahmad ben Saïf al-Nahayane.

La construction du terminal a commencé en 2004.

"Ces projets ont pour but de répondre au trafic croissant de passagers à l'aéroport" d'Abou Dhabi, a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur les coûts de ces projets.

"Il s'agit d'un projet de plusieurs millions de dollars", a pour sa part indiqué un responsable de l'aviation civile sous couvert de l'anonymat. L'aéroport international d'Abou Dhabi a accueilli 5,2 millions de passagers en 2004, alors qu'il en avait accueilli 3 millions en 2003, selon des chiffres officiels.

Abou Dhabi, le plus grand et le plus riche des sept membres de la fédération des Emirats arabes unis, suit les pas de l'émirat de Dubaï qui prévoit de construire un deuxième aéroport.