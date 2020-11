PARIS, 29 oct (AFP) - La société foncière Acanthe Développement a dégagé un

bénéfice net de 0,38 million d'euros au premier semestre 2004, en repli de

82,73% par rapport aux 2,20 M EUR dégagés au premier semestre 2003, a-t-elle

annoncé vendredi dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation est de 9,18 M EUR pour la période sous revue, contre 10,49 M EUR un an auparavant. Le chiffre d'affaires est lui en progression de 1,06%, à 19,96 M EUR au premier semestre 2004, contre 19,75 M l'an passé.

Le groupe explique une partie de ses résultats par "l'absence de produits annexes au 1er semestre 2004 et une légère moins value (3%) sur les cessions d'immeubles par rapport aux valeurs réévalués", selon le communiqué. A la fin du semestre, le patrimoine du groupe représentait une surface totale de 257.700 m2, dont 158.000 de bureaux, 74.000 de commerces/hôtels et 25.700 de logements. Sur ce total, 77% se situe en Ile-de-France.