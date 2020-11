NANTES, 22 oct 2004 (AFP) - Le salarié de Mediaco qui conduisait l'engin

chargé du démontage de la grue qui s'est effondrée sur une collégienne de 12

ans mercredi à Rezé (Loire-Atlantique) provoquant sa mort, a été mis en examen

vendredi pour homicide involontaire, a indiqué à l'AFP le parquet de Nantes.

Le conducteur de l'engin, âgé de 41 ans, a été mis en examen pour "homicide involontaire pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et non respect des mesures relatives à la sécurité et aux conditions de travail", a précisé le parquet de Nantes.

Le conducteur a été place sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées par cette affaire, dont ses employeurs et les autres ouvriers travaillant sur le chantier.

Salarié chez Mediaco, il a reconnu lors de sa garde à vue avoir neutralisé le système de sécurité de l'engin peu avant l'accident, selon une source judiciaire. Il aurait neutralisé ce système dans le but d'éviter que la flèche de la grue ne touche un câble et a "poussé" son engin, selon cette même source. "Il n'est pas question de faire passer le seul conducteur comme responsable", a déclaré pour sa part à l'AFP le procureur de la République de Nantes, Jean-Marie Huet, qui a noté que le juge d'instruction s'attacherait à définir les responsabilités de chacun dans cette affaire, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.