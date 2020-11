NANTES, 21 oct 2004 (AFP) - L'accident de grue à l'origine de la mort de la

petite Marion mercredi ne serait dû ni aux conditions météorologiques ni à une

défaillance technique du camion chargé du démontage de la grue, annoncé jeudi

le procureur de la République de Nantes, Jean-Marie Huet.

Plusieurs personnes ont été auditionnées par la justice depuis mercredi et en tout six ont été placées en garde à vue et trois le sont encore jeudi: le conducteur du camion-grue chargé du démontage, le grutier et un salarié de l'entreprise en charge de recevoir et transporter la grue qui dirigeait la flèche qui devait être démontée.

"Il semble que l'on puisse exclure déjà les conditions météorologiques" et "en première analyse il ne semblerait pas qu'il y ait eu de la part de ce camion-grue une faiblesse technique qui n'ait pu être maîtrisée par le conducteur de ce camion", a précisé le procureur. "L'une des interrogations est de savoir si volontairement ou non le conducteur de ce camion-grue aurait neutralisé ce dispositif de sécurité qui, en fonction de la charge qu'il porte et du niveau où elle est portée, arrête tout entraînement et tout enchaînement technique et stabilise l'engin", a noté le procureur.

"Il y a bien sûr ce point des interrogations qui sont lourdes de conséquences sur l'orientation définitive de cette enquête", a-t-il ajouté. Le procureur a précisé qu'il devrait ouvrir vendredi "une information judiciaire très vraisemblablement du chef d'homicide involontaire avec la circonstance particulière de violation délibérée des règles de sécurité". Un expert en instruments de levage a été saisi et la justice attend son rapport. La justice attend aussi de l'inspection du travail des éléments pour "savoir s'il était nécessaire et indispensable d'obtenir une autorisation de voirie pour effectuer cette opération".

Le dossier est compliqué en ce qui concerne les responsabilités, a noté le procureur, car outre l'entreprise en charge du gros oeuvre, était sur place une société en charge du démontage qui a elle-même sous-traité une entreprise qui dispose du camion-grue sans oublier l'entreprise qui avait en charge de recevoir et de transporter la grue.

Le procureur a précisé qu'il devrait ouvrir vendredi "une information judiciaire très vraisemblablement du chef d'homicide involontaire avec la circonstance particulière de violation délibérée des règles de sécurité". La petite Marion est décédée mercredi vers 10h40 dans la chute d'une flèche de grue. Un engin de levage équipé d'un bras articulé a basculé en démontant la flèche de la grue dans un chantier situé dans une rue où passaient trois classes d'élèves du collège Saint-Paul. Les autres élèves de la classe de Marion n'ont échappé à la grue que grâce au réflexe de leur enseignant qui les a mis à l'abri avant l'accident.