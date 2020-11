PARIS, 22 fév 2005 (AFP) - Le groupe d'hôtellerie et de tourisme français Accor a affirmé mardi qu'il ne préparait pas d'offre publique sur Club Méditerranée, suite à des articles de presse spéculant sur une telle opération après la montée de Richelieu Finance dans le capital du Club.

"Ces allégations sont sans fondement", a indiqué Accor dans un communiqué, ajoutant qu'"il ne prépare pas d'offre publique sur Club Méditerranée et qu'il n'agit de concert avec aucun autre actionnaire de Club Méditerranée".

Richelieu Finance, qui gère de nombreux fonds d'investissements pour le comptes d'institutionnels ou de particuliers, détient 20,13% du capital du Club Med, selon un avis de l'AMF daté du 10 février. "Nous ne voulons pas franchir le seuil des 33% (du capital) au-delà duquel nous serions obligés de lancer une offre d'achat, mais nous voulons nous en rapprocher", avait déclaré le président de Richelieu Finance, au moment où sa société grimpait dans le capital du Club Med.

Les spéculations sur une offre publique d'Accor sur Club Méditerranée ont "déclenché des mouvements sur les deux titres", note Accor. Sa déclaration, mardi, réfutant la préparation d'une offre publique sur Club Med, "est en totale conformité avec celle du 28 octobre 2004 faite à l'Autorité des marchés financiers", indique le groupe.

Accor avait annoncé fin octobre qu'il prenait le contrôle effectif du Club Méditerranée, après le feu vert de la Commission européenne à sa prise de participation. Le groupe hôtelier était entré en force au capital du Club Med en annonçant en juin dernier le rachat, pour un montant total de 252 millions d'euros, des parts des deux actionnaires historiques du Club Med, le groupe italien Agnelli (au travers de ses holdings Exor et Ifil et pour 21,2% du capital) et la Caisse des dépôts et consignations (7,7% du capital).